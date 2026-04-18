சனி, 18 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: சனி, 18 ஏப்ரல் 2026 (15:22 IST)

10 ஆயிரம் வீரர்கள்.. நூற்றுக்கணக்கான போர் விமானங்கள்!.. ஈரானை நெருங்கும் அமெரிக்கா!...

ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது எனக்கூறி அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் கடந்த பிப்ரவரி 18ம் தேதி அந்த நாட்டின் மீது போரை துவங்கியது.. ஈரான் சின்ன நாடு.. அடிபணிந்துவிடும்.. அந்த நாட்டில் இருக்கும் எண்ணை வளங்களை எடுத்துக் கொள்ளலாம் என அமெரிக்கா கணக்கு போட்டது.

ஆனால் ஈரானோ அடிபணிய மறுத்து அமெரிக்காவுக்கு உதவும் வளைகுடா நாடுகள் மீதும், இஸ்ரேல் நாட்டின் மீதும் தாக்குதல் நடத்தியது. ஈரான் இப்படி திருப்பி தாக்கும் என அமெரிக்கா எதிர்பார்க்கவில்லை. ஒருபக்கம் வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து கச்சா எண்ணெய் கப்பல்கள் இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் செல்லும் கடல் வழியான ஹோர்மூஸ் நீரிணையை ஈரான் அரசு மூடிவிட்டது. இதன் காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களிலும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. கேஸ் சிலிண்டர் கிடைக்காததால் பல ஹோட்டல்களும் மூடப்பட்டிருக்கிறது..

ஒருபக்கம் ஈரான்  - அமெரிக்கா இடையே அமைதி பேச்சு வார்த்தை நடந்து வருகிறது.. ஏற்கனவே பாகிஸ்தானில் நடந்த பேச்சு வார்த்தை தோல்வியில் முடிந்த நிலையில் விரைவில் மீண்டும் இரண்டாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடக்கவிருக்கிறது. ஒரு வழியாக ஹோர்மூஸ் நீரிணையை ஈரான் அரசு திறந்துவிட்டது. எந்த நாட்டைச் சேர்ந்த கப்பலாக இருந்தாலும் ஹோர்மூஸ் வழியாக செல்லலாம் என ஈரான் அறிவித்துவிட்டது. இதை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் வரவேற்றார்..

இந்நிலையில் அரபிக் கடலில் ஈரானிய துறைமுகங்கள் மற்றும் கடற்கரை பகுதிகளை குறி வைத்து முற்றுகையை தொடங்கியிருக்கிறது அமெரிக்கா. 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள், நூற்றுக்கணக்கான போர் விமானங்களுடன் USS ஆபிரகாம் லிங்கன் விமானம் தாங்கி கப்பல் களமிறங்கியிருக்கிறது.

ரோட்டில் பிரச்சாரம் பண்றது பழைய ஃபார்மேட்!.. இப்படி சொல்லிட்டாரே விஜய்!..தவெக தலைவர் விஜய் தொடர்ந்து அவரின் பிரச்சாரங்களை ரத்து செய்து வருகிறார்.

கொளத்தூர், திருவல்லிக்கேணி தொகுதி பக்கம் போகாதது ஏன்?.. விஜய் பதில் சொல்வாரா?..தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை துவங்கிய பின் விக்கிரவாண்டியில் நடந்த முதல் தவெக மாநாட்டில் பேசிய விஜய் 'திமுகவுக்கும் தவெகவுக்கும் இடையேதான் போட்டியே' என்று பேசினார்.

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 2 சதவீதம் அகவிலைப்படி உயர்வு.. அமைச்சரவை ஒப்புதல்..!மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் வகையில், அகவிலைப்படியை 2 சதவீதம் உயர்த்த மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம் மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வை சமாளிக்க, அரசு ஊழியர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை பாதுகாக்கும் நோக்கில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

திமுகவுக்கு பிரச்சாரம்!. களத்தில் இறங்கிய ராகுல் காந்தி, தேஜஸ்வி யாதவ், அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்!...தமிழகத்தில் வருகிற 23ம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில் அரசியல் களம் சூடுபிடித்திருக்கிறது.

மசோதாவை ஆதரிக்காததற்காக எதிர்க்கட்சிகள் வாழ்நாள் முழுவதும் வருந்துவார்கள்: பிரதமர் மோடிமக்களவையில் பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டுடன் தொடர்புடைய 131-வது அரசியலமைப்பு சட்டத்திருத்த மசோதா தோற்கடிக்கப்பட்டது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது கடும் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இந்த மசோதாவை ஆதரிக்காததற்காக எதிர்க்கட்சிகள் "தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் வருந்துவார்கள்" என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

