உடல் எடையை குறைக்க மதுரை கல்லூரி மாணவி சாப்பிட்ட மருந்து.. அடுத்த நாளே பரிதாப பலி..!
உடல் எடையைக் குறைக்க யூடியூப் வீடியோவை பார்த்து 'வெண்காரம்' உட்கொண்ட 19 வயது கல்லூரி மாணவி கலைஅரசி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுரையை சேர்ந்த அந்த மாணவி, சமூக வலைதளங்களில் பரவிய தவறான தகவலை நம்பி, நாட்டு மருந்து கடையில் வெண்காரத்தை வாங்கி உட்கொண்டுள்ளார். இதைத் தொடர்ந்து கடும் வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் ரத்தப்போக்கு ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர், சிகிச்சை பலனின்றி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
'வெண்காரம்' அல்லது போராக்ஸ் என்பது பொதுவாக சோப்புத் தூள், பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் பெயிண்ட் போன்ற தொழில்துறை தயாரிப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வேதியியல் பொருளாகும். இது மனிதர்கள் உட்கொள்வதற்கு சிறிதும் பாதுகாப்பானது அல்ல. இதனை உட்கொள்ளும்போது செரிமான மண்டலம், சிறுநீரகம் மற்றும் மூளை கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டு, உறுப்புகள் செயலிழக்க நேரிடும். 5 முதல் 10 கிராம் போராக்ஸ் ஒரு குழந்தையின் உயிருக்கே ஆபத்தானது என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
உடல் எடையை விரைவாகக் குறைக்க வேண்டும் என்கிற ஆர்வத்தில், முறையான மருத்துவ ஆலோசனை இன்றி இதுபோன்ற ஆபத்தான தவறானதை பின்பற்றுவது மரணத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்பதற்கு இந்த சம்பவம் ஒரு கசப்பான பாடமாகும்.
Edited by Siva