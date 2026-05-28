  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. siddaramaiah resign his cm job today
Written By
Last Modified: Thursday, 28 May 2026 (13:15 IST)

இன்று ராஜினாமா செய்யும் சித்தராமையா!.. டி.கே.சிவக்குமார் முதல்வராவது எப்போது?..

siddha
Publish: Thu, 28 May 2026 (13:15 IST) Updated: Thu, 28 May 2026 (13:17 IST)
google-news
கர்நாடகாவில் 2023 சட்டசபை தேர்தலில்  காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றது. அப்போது முதலமைச்சர் பதவியை யாருக்கு கொடுப்பது என்பதில் குழப்பம் நீடித்தது. ஏனெனில் சித்தராமையா, டி.கே.சிவக்குமார் ஆகிய இருவருக்கும் இடையே போட்டி இருந்தது. அதன்பின் இருவருக்கும் தலா இரண்டறை வருடம் முதல்வர் பதவி என கட்சி மேலிடம் பேசி ஒப்பந்தமும் போடப்பட்டது.

தற்போது சித்தராமையா முதல்வராக பதவியேற்று 3 வருடங்கள் முடிந்து விட்டது. இந்நிலையில் சமீபத்தில் டெல்லி சென்ற சித்தராமையா ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் தலைவர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது தன் முதல்வர் பதவியை விட்டுக் கொடுக்க சித்தராமையா முன் வந்தார்..

இதையடுத்து, இன்று மாலை பிற்பகல் 3 மணியளவில் சித்தராமையா தனது முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்கிறார். கர்நாடக ஆளுநர் தாவர் சந்த் கெலாட் தற்போது கர்நாடகாவில் இல்லை என்பதால் ஆளுநரின் செயலாளரிடம் தனது ராஜினாமாவை சித்தராமைய அளிக்கவிருக்கிறார்.

இதையடுத்து, டி.கே சிவக்குமார் கர்நாடகத்தின் புதிய முதலமைச்சராக மாறவிருக்கிறார். முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்து விலகிய நிலையில் சித்தராமையா தனது ஆதரவளித்த அமைச்சர்களுக்கு தனது இல்லத்தில் இன்று காலை விருந்து கொடுத்தார். அதில் டி.கே.சிவக்குமாரும் கலந்து கொண்டார்.

அப்போது சித்தராமையா காலில் விழுந்து அவர் ஆசி பெற்றார். சித்தராமையாவுக்கு விரைவில் எம்.பி பதவி கொடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேபோல் அவரின் மகனுக்கும் காங்கிரஸில் முக்கிய பதவி கொடுக்கப்படும் என தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. அதேநேரம், கர்நாடக முதலமைச்சராக டி.கே.சிவக்குமார் எப்போது பதவியேற்பார் என்பது தெரியவில்லை.

அரசு உணவகங்களில் 5 ரூபாய்க்கு மீன் சாப்பாடு!.. பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி!...

அரசு உணவகங்களில் 5 ரூபாய்க்கு மீன் சாப்பாடு!.. பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி!...தமிழகத்தில் மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா ஆட்சி காலத்தில் கொண்டுவரப்பட்டது தான் அம்மா உணவகம். ஏழை, எளியவருக்கு பயன்பெறும் வகையில் மிகவும் குறைவான விலையில் இந்த உணவகத்தில் உணவுகள் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

ஊழல் பண்ணினா எங்கள் பதவி காலி!.. அமைச்சர் ஆனந்த் ஓப்பன் டாக்!...

ஊழல் பண்ணினா எங்கள் பதவி காலி!.. அமைச்சர் ஆனந்த் ஓப்பன் டாக்!...2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பிரச்சாரத்தின் போது தவெக தலைவர் விஜய் ‘நான் ஊழல் செய்ய மாட்டேன்.. எனக்கு அது அவசியமில்லை..

பதவி கிடைக்கலன்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க.. அடுத்த எலக்சன் வருது!.. அமைச்சர் ஆனந்த்

பதவி கிடைக்கலன்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க.. அடுத்த எலக்சன் வருது!.. அமைச்சர் ஆனந்த்தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. தவெக ஆட்சி அமைக்க காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் போன்ற கட்சிகள் ஆதரவு கொடுத்துள்ளன.

மத்திய அமைச்சர் சுரேஷ் கோபியிடம் பேசிய விஜய்!.. பின்னணி என்ன?..

மத்திய அமைச்சர் சுரேஷ் கோபியிடம் பேசிய விஜய்!.. பின்னணி என்ன?..தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய் நேற்று டெல்லி கிளம்பி சென்றார்.

காவலர் கையை தவெகவினர் முறித்ததாக வந்த செய்தியும் பொய்.. இன்னும் எத்தனை பொய்தான் பரப்புவீங்க?

காவலர் கையை தவெகவினர் முறித்ததாக வந்த செய்தியும் பொய்.. இன்னும் எத்தனை பொய்தான் பரப்புவீங்க?தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் காவலர் ஒருவரின் கை முறிக்கப்பட்டதாக சமூக வலைதளங்களிலும், சில ஊடகங்களிலும் பரப்பப்பட்ட செய்திக்கு தஞ்சாவூர் மாவட்டக் காவல்துறை முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.