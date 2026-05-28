  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. sivakumar says people choosed vijay
Written By
Last Modified: Thursday, 28 May 2026 (13:59 IST)

மக்கள் முடிவை தப்புன்னு சொல்ல நீங்க யார்?!.. சிவக்குமார் கேள்வி!...

sivakumar
Publish: Thu, 28 May 2026 (13:59 IST) Updated: Thu, 28 May 2026 (14:01 IST)
google-news
நடிகராக இருந்து தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மாறியிருப்பவர் விஜய். எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதாவை தொடர்ந்து சினிமா துறையிலிருந்து மேலும் ஒரு முதல்வர் தமிழகத்திற்கு வந்திருக்கிறார். விஜய் முதல்வராக பதவியேற்று இரண்டு வாரங்களுக்கு மேல் ஆகிவிட்டது. ஆனால், தவெக ஆட்சியை திமுகவினர் தொடர்ந்து விமர்சனம் செய்து வருகிறார்கள்.

விஜய் இதையெல்லாம் கண்டுகொள்வதில்லை. நேற்று டெல்லி சென்ற விஜய் அங்கு பிரதமர் மோடி, நிர்மலா சீதாராமன் ஆகியோரை சந்தித்து விட்டு இன்று காலை சென்னை திரும்பினார்.

இந்நிலையில் ஒரு விழா ஒன்றில் பேசிய நடிகர் சிவக்குமார் ‘காமராஜர் பல வருடங்கள் சிறையில் இருந்தார். சில வருடங்கள் முதலமைச்சராக இருந்தார். 50,60களில் சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை தலைவர்களாக மக்கள் பார்த்தார்கள்.. ஆனால், ஒருகட்டத்தில் அது மாறிவிட்டது. சினிமாவிலிருந்து முதலமைச்சர்கள் வர துவங்கினார்கள்.

காமராஜர் இறந்தபோது அவரின் தலையனையின் கீழ் 148 ரூபாய் பணம் இருந்தது. அதுதான் அவரின் சொத்து. ஆனால் அப்படிப்பட்ட காமராஜரையே வேண்டாம் என முடிவெடுத்து மக்கள் அறிஞர் அண்ணாவுக்கு வாக்களித்தார்கள். இப்போது, அதிமுக, திமுக வேண்டாம் என முடிவெடுத்து மக்கள் விஜய்க்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள். அதை தவறு என நாம் எப்படி சொல்ல முடியும்?.. விஜய் நல்லது செய்கிறாரா என பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்’ என அவர் கூறினார்..

மேலும், மக்களிடம் அறியாமை இருக்கும் வரைக்கும் சினிமாக்காரர்களும், அரசியல்வாதிகளும் பிழைத்துக் கொள்வார்கள். அறியாமை இருப்பதால்தான் மக்கள் சினிமா பார்க்கிறார்கள்’ எனவும் அவர் கூறினார்.
அடுத்த கட்டுரையில்
கிளாம்பாக்கத்தில் பஸ் வரவில்லை என போராட்டம் செய்தவரும் 200 ரூபாய் உபியா? கண்டுபிடிக்க விர்ச்சுவல் வாரியர்ஸ்...

சீனாவிடமிருந்து வெளியேறி Hisense TV நிறுவனத்துடன் இணையும் LG..

சீனாவிடமிருந்து வெளியேறி Hisense TV நிறுவனத்துடன் இணையும் LG..செல்போன், டிவி, ஃபிரிஜ், வாசிங் மெஷின், ஃபேன், ஏசி உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் பெரும்பாலான எலக்ட்ரிக் சாதனங்களை சீனாவே அதிகமாக உற்பத்தி செய்து விற்பனை செய்து வருகிறது.

எடப்பாடியாரின் சுயநல அரசியல்.. அதிமுக அழிகிறது.. தவெக வளர்கிறது...

எடப்பாடியாரின் சுயநல அரசியல்.. அதிமுக அழிகிறது.. தவெக வளர்கிறது...ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பின் அதிமுக சந்தித்த உட்கட்சிப் பூசல்களும் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் சில தன்னிச்சையான முடிவுகளும் அக்கட்சியை பலவீனப்படுத்தியுள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.

பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ.. சென்னை மக்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ்...

பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ.. சென்னை மக்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ்...சென்னை மெட்ரோ இரயில் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்ட பணிகள் மிக அதிவேகமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், சென்னை மக்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. பூந்தமல்லி முதல் வடபழனி வரையிலான மெட்ரோ இரயில் பாதை தற்போது திறப்பு விழாவிற்கு தயாராகியுள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் எப்போது வேண்டுமானாலும் மெட்ரோ இரயில் சேவையை தொடங்கலாம் என்று சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் தமிழ்நாடு அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

தவெக மீது அதிருப்தில் காங்கிரஸ்?!.. விஜயை ராகுல் சந்திக்காமல் போனதன் பின்னணி!..

தவெக மீது அதிருப்தில் காங்கிரஸ்?!.. விஜயை ராகுல் சந்திக்காமல் போனதன் பின்னணி!..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. ஆட்சியமைக்க மேலும் 10 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவை என்கிற நிலையில் திமுக கூட்டணியில் இருந்த கட்சிகளிடம் தவெக ஆதரவு கேட்டது.

கோரிக்கை வைத்த 20 நாட்களில் பேருந்து வசதி.. திராவிடம் 60 வருடங்களில் சாதிக்காததை 10 நாளில் சாதித்த தவெக அரசு...

கோரிக்கை வைத்த 20 நாட்களில் பேருந்து வசதி.. திராவிடம் 60 வருடங்களில் சாதிக்காததை 10 நாளில் சாதித்த தவெக அரசு...சிவகாசி டூ சாத்தூர் சாலையில் அமைந்துள்ள கோணம்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவிகள், தங்களுக்கு முறையான பேருந்து வசதி இல்லாததால் படும் அவஸ்தைகளை விளக்கி சமூக வலைத்தளங்களில் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருந்தனர். அந்த வீடியோவில், "தமிழக முதல்வர்" தளபதி விஜய்க்கு தங்களின் கோரிக்கையை உருக்கமாக முன்வைத்திருந்தனர்.