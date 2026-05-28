கிளாம்பாக்கத்தில் பஸ் வரவில்லை என போராட்டம் செய்தவரும் 200 ரூபாய் உபியா? கண்டுபிடிக்க விர்ச்சுவல் வாரியர்ஸ்...
கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் பேருந்து வசதி கோரி பயணிகள் போராட்டம் நடத்திய சம்பவம் தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் பல விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன. இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஒருவர், அமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகளிடம் கேள்வி எழுப்பும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது.
இந்த சூழலில், அந்த நபர் மதுபோதையில் இருந்ததாகவும், திட்டமிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதாகவும் சில தரப்பினர் விமர்சித்தனர். குறிப்பாக, அவர் ஒரு 200 ரூபாய் உபி என்றும் தவெகவின் விர்ச்சுவல் வாரியர்ஸ் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
இவர் சமீபத்தில் திமுகவில் உள்ள சத்யராஜ் மகள் திவ்யாவுடன் இணைந்து எடுத்த புகைப்படத்தை பதிவு செய்த நெட்டிசன்கள் அவருடைய உண்மை சொரூபத்தை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்துள்ளனர்.
சென்னை மெட்ரோ இரயில் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்ட பணிகள் மிக அதிவேகமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், சென்னை மக்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. பூந்தமல்லி முதல் வடபழனி வரையிலான மெட்ரோ இரயில் பாதை தற்போது திறப்பு விழாவிற்கு தயாராகியுள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் எப்போது வேண்டுமானாலும் மெட்ரோ இரயில் சேவையை தொடங்கலாம் என்று சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் தமிழ்நாடு அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.
சிவகாசி டூ சாத்தூர் சாலையில் அமைந்துள்ள கோணம்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவிகள், தங்களுக்கு முறையான பேருந்து வசதி இல்லாததால் படும் அவஸ்தைகளை விளக்கி சமூக வலைத்தளங்களில் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருந்தனர். அந்த வீடியோவில், "தமிழக முதல்வர்" தளபதி விஜய்க்கு தங்களின் கோரிக்கையை உருக்கமாக முன்வைத்திருந்தனர்.