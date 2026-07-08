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சேமிப்பு பணம் ரூ.7 கோடி! 455 குழந்தைகளின் மருத்துவ செலவுக்கு கொடுத்த சீன தம்பதி!...
இந்த உலகில் எல்லோருக்கும் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமாக அமைந்து விடுவதில்லை. எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அமைந்தாலும் அதை மகிழ்ச்சியாக மாற்றிக் கொள்பவர்கள் சிலர் மட்டுமே.. அதிலும் திருமணமான தம்பதிக்கு குழந்தை இல்லை என்பது ஒரு பெரும் சோகம்தான்.
தங்களுக்கு குழந்தை இல்லையே என்கிற கவலையும், ஏக்கமும் அவர்களை கவலை கொள்ள செய்கிறது. இதற்காக தற்போது நவீன மருத்துவ சிகிச்சைகள் வந்து விட்டாலும் எல்லோருக்கும் அது பலனளிப்பது இல்லை..
இந்நிலையில்தான், சீனாவில் குழந்தை இல்லாத ஒரு தம்பதி தங்களின் சேமிப்பு பணத்தை மற்ற குழந்தைகளுக்கு செலவு செய்த சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
சீனாவில் வசித்து வருபவர்கள் டு - லு தம்பதி. இவர்களுக்கு திருமணமாகி பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டாலும் இவர்களுக்கு குழந்தைகள் இல்லை. இதையடுத்து தங்களின் வாழ்நாள் சேமிப்பான ரூ.7 கோடியை பிறவியிலேயே இதய நோயால் பாதிக்கப்பட்ட 455 குழந்தைகளின் மருத்துவத்திற்கு செலவுக்கு கொடுத்து அந்த குழந்தைகளுக்கு மறுவாழ்வு அளித்திருக்கிறார்கள்..
அவர்கள் இருவரும் உயிரிழந்த நிலையில் அந்த குழந்தைகளை பராமரித்து வந்த அறக்கட்டளை நிறுவனம் இந்த செய்தியை உலகிற்கு சொல்லியிருக்கிறது.
தங்களுக்கு குழந்தை இல்லையே என்கிற கவலையும், ஏக்கமும் அவர்களை கவலை கொள்ள செய்கிறது. இதற்காக தற்போது நவீன மருத்துவ சிகிச்சைகள் வந்து விட்டாலும் எல்லோருக்கும் அது பலனளிப்பது இல்லை..
இந்நிலையில்தான், சீனாவில் குழந்தை இல்லாத ஒரு தம்பதி தங்களின் சேமிப்பு பணத்தை மற்ற குழந்தைகளுக்கு செலவு செய்த சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
சீனாவில் வசித்து வருபவர்கள் டு - லு தம்பதி. இவர்களுக்கு திருமணமாகி பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டாலும் இவர்களுக்கு குழந்தைகள் இல்லை. இதையடுத்து தங்களின் வாழ்நாள் சேமிப்பான ரூ.7 கோடியை பிறவியிலேயே இதய நோயால் பாதிக்கப்பட்ட 455 குழந்தைகளின் மருத்துவத்திற்கு செலவுக்கு கொடுத்து அந்த குழந்தைகளுக்கு மறுவாழ்வு அளித்திருக்கிறார்கள்..
பால் விலை உயர்கிறது!.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி!.. முகவர்கள் கண்டனம்..
41 பேர் குடும்பத்திற்கு அரசு வேலை கொடுக்க கூடாது: நாம் தமிழர் கட்சி நீதிமன்றத்தில் முறையீடு..
கரூரில் அண்மையில் நிகழ்ந்த கூட்ட நெரிசல் அசம்பாவிதத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு சார்பில் அரசு வேலை வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்க முதலமைச்சர் விஜய் நாளை மறுநாள் கரூர் செல்ல உள்ள நிலையில், இந்த அரசு வேலை வழங்கும் முடிவுக்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.
இனி அரசு மருத்துவமனைகளில் வாட்ஸ் அப் மூலம் ஓபி சீட்டு.. வரிசையில் நிற்க வேண்டாம்...
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் புறநோயாளிகள் சீட்டு பெறுவதற்காக பொதுமக்கள் அதிகாலையிலிருந்தே நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கும் நிலைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க அரசு அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இனி பொதுமக்கள் தங்களின் வீட்டிலிருந்தே வாட்ஸ்அப் செயலி மூலம் மிக எளிதாக ஓபி சீட்டுகளை பெற்று கொள்ளலாம் என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.