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Last Modified: Friday, 19 June 2026 (13:41 IST)

இந்திய ஏவுகணைகளை வாங்க ஆர்வம் காட்டும் ரஷ்யா!.. டிரம்ப் என்ன சொல்லுவாரோ!...

modi putin
Publish: Fri, 19 Jun 2026 (13:41 IST) Updated: Fri, 19 Jun 2026 (13:44 IST)
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இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையே நீண்ட காலமாகவே நல்ல நட்புறவு நீடித்து வருகிறது. இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையே பல வியாபார ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி நடைமுறையில் இருக்கிறது. ரஷ்யாவிலிருந்து பல பொருட்களை இந்தியா இறக்குமதி செய்கிறது.

பல பிரச்சனைகளில் ரஷ்யா இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக நின்றிருக்கிறது. இது அமெரிக்காவுக்கு பிடிப்பதில்லை. சில மாதங்களுக்கு முன்பு இந்தியா மீது அதிகப்படியான இறக்குமதி வரியை அமெரிக்கா விதித்தது. மேலும், இந்தியா ரஷ்யாவிடமிரிந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்த வேண்டும். இல்லையென்றால் வரியை மேலும் உயர்த்துவேன் என்றெல்லாம் டிரம்ப் மிரட்டினார்..

இந்நிலையில்தான் இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் இணைந்து தயாரித்த பிரமோஸ் க்ரூஸ் ஏவுகணைகளை தனது சொந்த ராணுவத்தில்  சேர்க்க ரஷ்யா ஆர்வம் காட்டி வருகிறது.
தற்போதைய சூழ்நிலையில் ரஷ்யாவிற்கு அதிக ஏவுகணைகள் தேவைப்படுவதால் இந்தியாவில் பிரமோஸ் ஏவுகணைகளை உற்பத்தி செய்து விற்பனை செய்ய பேச்சுவார்த்தை நடப்பதாக பிரமோஸ் ஏரோஸ்பேஸ் தலைவர் ஜெய்தீர்த் ஜோஷி தெரிவித்திருக்கிறார்.

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