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இந்திய ஏவுகணைகளை வாங்க ஆர்வம் காட்டும் ரஷ்யா!.. டிரம்ப் என்ன சொல்லுவாரோ!...
இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையே நீண்ட காலமாகவே நல்ல நட்புறவு நீடித்து வருகிறது. இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையே பல வியாபார ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி நடைமுறையில் இருக்கிறது. ரஷ்யாவிலிருந்து பல பொருட்களை இந்தியா இறக்குமதி செய்கிறது.
பல பிரச்சனைகளில் ரஷ்யா இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக நின்றிருக்கிறது. இது அமெரிக்காவுக்கு பிடிப்பதில்லை. சில மாதங்களுக்கு முன்பு இந்தியா மீது அதிகப்படியான இறக்குமதி வரியை அமெரிக்கா விதித்தது. மேலும், இந்தியா ரஷ்யாவிடமிரிந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்த வேண்டும். இல்லையென்றால் வரியை மேலும் உயர்த்துவேன் என்றெல்லாம் டிரம்ப் மிரட்டினார்..
இந்நிலையில்தான் இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் இணைந்து தயாரித்த பிரமோஸ் க்ரூஸ் ஏவுகணைகளை தனது சொந்த ராணுவத்தில் சேர்க்க ரஷ்யா ஆர்வம் காட்டி வருகிறது.
தற்போதைய சூழ்நிலையில் ரஷ்யாவிற்கு அதிக ஏவுகணைகள் தேவைப்படுவதால் இந்தியாவில் பிரமோஸ் ஏவுகணைகளை உற்பத்தி செய்து விற்பனை செய்ய பேச்சுவார்த்தை நடப்பதாக பிரமோஸ் ஏரோஸ்பேஸ் தலைவர் ஜெய்தீர்த் ஜோஷி தெரிவித்திருக்கிறார்.
பல பிரச்சனைகளில் ரஷ்யா இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக நின்றிருக்கிறது. இது அமெரிக்காவுக்கு பிடிப்பதில்லை. சில மாதங்களுக்கு முன்பு இந்தியா மீது அதிகப்படியான இறக்குமதி வரியை அமெரிக்கா விதித்தது. மேலும், இந்தியா ரஷ்யாவிடமிரிந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்த வேண்டும். இல்லையென்றால் வரியை மேலும் உயர்த்துவேன் என்றெல்லாம் டிரம்ப் மிரட்டினார்..
இந்நிலையில்தான் இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் இணைந்து தயாரித்த பிரமோஸ் க்ரூஸ் ஏவுகணைகளை தனது சொந்த ராணுவத்தில் சேர்க்க ரஷ்யா ஆர்வம் காட்டி வருகிறது.
தற்போதைய சூழ்நிலையில் ரஷ்யாவிற்கு அதிக ஏவுகணைகள் தேவைப்படுவதால் இந்தியாவில் பிரமோஸ் ஏவுகணைகளை உற்பத்தி செய்து விற்பனை செய்ய பேச்சுவார்த்தை நடப்பதாக பிரமோஸ் ஏரோஸ்பேஸ் தலைவர் ஜெய்தீர்த் ஜோஷி தெரிவித்திருக்கிறார்.
இந்திய ஏவுகணைகளை வாங்க ஆர்வம் காட்டும் ரஷ்யா!.. டிரம்ப் என்ன சொல்லுவாரோ!...
இதற்காவது எனக்கு நன்றி சொல்லுங்கள்! – டிரம்ப் பெருமிதம்!
தோல்வி பயத்தால் இடைத்தேர்தலை புறக்கணிக்கிறதா அதிமுக? ஈபிஎஸ்-ஸின் அரசியல் எதிர்காலம் கேள்விக்குறி!
தமிழக அரசியல் களம் தற்போது தவெகவின் அசுர அலை மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகளின் திடீர் திருப்பங்களால் பரபரப்பின் உச்சத்தில் இருக்கும் நிலையில், வரவிருக்கும் சில தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலை அதிமுக முற்றிலுமாக புறக்கணிக்க முடிவு செய்துள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பலத்த யூகங்கள் எழுந்துள்ளன. கடந்த பொதுத்தேர்தலில் ஏற்பட்ட பலத்த அடி மற்றும் தற்போதைய தவெக அலையை எதிர்கொள்ள முடியாமல், "எப்படியும் தோற்றுவிடுவோம்" என்ற அஞ்சும் மனநிலைக்கு அதிமுக தலைமை தள்ளப்பட்டிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.