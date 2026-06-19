தொடர்புடைய செய்திகள்
- இந்திய ஏவுகணைகளை வாங்க ஆர்வம் காட்டும் ரஷ்யா!.. டிரம்ப் என்ன சொல்லுவாரோ!...
- ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடுவாரா டிரம்ப்?!.. அமெரிக்கா - ஈரான் போர் முடிவுக்கு வருமா
- ஒரு எறும்பு 21 ஆயிரம்!.. கென்யாவிலிருந்து கடத்திய சீனருக்கு சிறை தண்டனை!...
- இந்தியா கேட்டை விட அழகா ஒன்னு கட்டப்போறேன்!. தம்மட்டம் அடிக்கும் டொனால்ட் டிரம்ப்!..
- கியூபாவுக்கு கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதி!.. வரி விதிப்பேன்!.. மிரட்டும் டிரம்ப்!...
விண்வெளியிலிருந்து வயர்லெஸ் மூலம் மின்சாரத்தை பூமிக்கு கடத்தி சோதனை!.. சீனா வெற்றி!...
உலகத்திலேயே தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதில் சீனா முதலிடத்தில் இருக்கிறது. சீனாவின் கண்டுபிடிப்புகள்தான் தற்போது இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. விளையாட்டு பொம்மை முதல் கொண்டு செல்போன் வரை சீனா உற்பத்தி செய்யாத பொருட்களே இல்லை என்று சொல்லலாம்.
கடலின் மேல் பல கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு பாலம் அமைப்பது உள்ளிட்ட பல தொழில்நுட்பம் மூலம் உலகை ஆச்சரியப்பட வைத்துக் கொண்டே இருக்கிறது சீனா. சில மாதங்களுக்கு முன்பு சொந்தமாக சூரியனையே உருவாக்கும் முயற்சியில் சீனா இறங்கியது. இந்நிலையில் விண்வெளியில் சூரிய மின் நிலையம் அமைத்து மின்சாரத்தை வயர்லெஸ் மூலம் பூமிக்கு கடத்தும் சீனாவில் SUN CHASING திட்டத்தின் தரைவழி சோதனை தற்போது வெற்றி பெற்றிருக்கிறது..
75 மீட்டர் கோபுரத்திலிருந்து 4.8 மீட்டர் குவிமாட கண்ணாடி மூலம் சூரிய ஒளியை ஈர்த்து அதை மைக்ரோவேவ் அலைகளாக மாற்றி 100 மீட்டர் தூரத்திற்கு வயர்லெஸ் முறையில் மின்சாரம் கடத்தி சீனா சாதனை செய்திருக்கிறது. சீனா செய்துள்ள இந்த சாதனை உலக அளவில் பேசுபொருளாகப் மாறியிருக்கிறது.
கடலின் மேல் பல கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு பாலம் அமைப்பது உள்ளிட்ட பல தொழில்நுட்பம் மூலம் உலகை ஆச்சரியப்பட வைத்துக் கொண்டே இருக்கிறது சீனா. சில மாதங்களுக்கு முன்பு சொந்தமாக சூரியனையே உருவாக்கும் முயற்சியில் சீனா இறங்கியது. இந்நிலையில் விண்வெளியில் சூரிய மின் நிலையம் அமைத்து மின்சாரத்தை வயர்லெஸ் மூலம் பூமிக்கு கடத்தும் சீனாவில் SUN CHASING திட்டத்தின் தரைவழி சோதனை தற்போது வெற்றி பெற்றிருக்கிறது..
75 மீட்டர் கோபுரத்திலிருந்து 4.8 மீட்டர் குவிமாட கண்ணாடி மூலம் சூரிய ஒளியை ஈர்த்து அதை மைக்ரோவேவ் அலைகளாக மாற்றி 100 மீட்டர் தூரத்திற்கு வயர்லெஸ் முறையில் மின்சாரம் கடத்தி சீனா சாதனை செய்திருக்கிறது. சீனா செய்துள்ள இந்த சாதனை உலக அளவில் பேசுபொருளாகப் மாறியிருக்கிறது.
வருமான வரி கட்றவங்க.. சொந்தமா கார் வச்சிருப்பவங்க!.. ரேஷன் கார்டு ரத்து!...
டிகிரி படிப்பதெல்லாம் வேஸ்ட்.. 12ஆம் வகுப்போடு நிறுத்தி கொள்ளுங்கள்.. சொன்னது யார் தெரியுமா?
இந்தியாவில் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் கல்லூரி கல்வியை அணுகும் முறை தவறானது என்றும், மாணவர்கள் 12ஆம் வகுப்புடன் படிப்பை நிறுத்துவதே நல்லது என்றும் மார்செலஸ் இன்வெஸ்ட்மென்ட் மேனேஜர்ஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் சௌரப் முகர்ஜியா தெரிவித்துள்ளார். தற்போதைய இந்திய கல்வி முறை வெறும் மனப்பாடம் செய்து தேர்வு எழுதுவதை மட்டுமே நம்பியிருப்பதாக அவர் சாடியுள்ளார்.
கொரோனா வைரசுக்கு காரணமான சீன நிறுவனத்திற்கு அமெரிக்கா நிதியுதவி செய்ததா? ரகசிய ஆவணங்களால் பரபரப்பு!
அமெரிக்காவின் முன்னாள் தேசிய உளவுத்துறை இயக்குநர் துளசி காபார்ட், தனது பதவிக்காலத்தின் இறுதி நாளில் இதுவரை வெளிவராத சில அதிர்ச்சியூட்டும் ரகசிய ஆவணங்களை வெளியிட்டுள்ளார். கோவிட்-19 பெருந்தொற்றுக்கு காரணமானதாக கருதப்படும் சீனாவின் வுஹான் உளவுக்கூடத்திற்கு, ஜோ பைடனின் முன்னாள் மருத்துவ ஆலோசகர் ஆண்டனி ஃபாசி அமெரிக்க வரிப்பணத்தை நிதியாக வழங்கியதாக அந்த ஆவணங்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றன.
தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக டிரைவிங் ஸ்கூல்களில் அதிரடி ரெய்டு: கணக்கில் வராத 30 லட்சம் பறிமுதல்!
தமிழகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள், வழக்கமாக வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் மட்டுமே சோதனையிடும் மரபை உடைத்து, முதல் முறையாக ஓட்டுநர் பயிற்சி பள்ளிகளை குறிவைத்து அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் நடத்தப்பட்ட இந்த அதிரடி ரெய்டில், கணக்கில் வராத மொத்தம் 38 லட்சம் ரூபாய் ரொக்க பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
சட்டசபை நேரடி ஒளிபரப்பு: திமுக, அதிமுக வழியில் தவெகவும் நடக்கிறதா? வெளிப்படைத்தன்மை குறித்துக் கேள்வி
தமிழக சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் நிகழ்வுகள் முழுமையாக நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட வேண்டும் என்பது மக்களின் நீண்டகால கோரிக்கையாகும். முன்னதாக அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது, எதிர்க்கட்சியாக இருந்த திமுக தாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் சட்டசபை விவாதங்கள் அனைத்தையும் முழுமையாக நேரடி ஒளிபரப்பு செய்வோம் என்று வாக்குறுதி அளித்தது. ஆனால், ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு அந்த வாக்குறுதியை அவர்கள் நிறைவேற்றவே இல்லை.