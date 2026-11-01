ஆரம்பப் புள்ளியை அமைத்துக் கொடுத்தவர் தேவா.. சூர்யா நெகிழ்ச்சி
நடிகர் சூர்யாவின் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள புதிய படமான சீன் திரைப்படத்தின் இசை மற்றும் டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழா, சென்னையில் உள்ள ஸ்ரீ சாய்ராம் பொறியியல் கல்லூரியில் ரசிகர்கள் முன்னிலையில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. முன்னதாக துபாயில் இதன் ப்ரீ-ரிலீஸ் நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக நடைபெற்றதைத் தொடர்ந்து, சென்னை விழாவிலும் படக்குழுவினர் பங்கேற்க டிரெய்லர் முறைப்படி வெளியிடப்பட்டது. ரோமாஞ்சம் , ஆவேஷம் போன்ற மலையாளப் படங்களை இயக்கிய ஜித்து மாதவன், இப்படத்தின் மூலம் தமிழில் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார்.
சுஷின் ஷியாம் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தில் நஸ்ரியா, நஸ்லென், ஆனந்த்ராஜ், லால் உள்ளிட்ட பலர் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்குப் பிறகு சூர்யா நடிக்கும் படம் என்பதால், இதன் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
இந்த விழாவில் மேடையில் பேசிய சூர்யா, தனது திரைப்பயணத்தின் தொடக்கக் காலத்தை நெகிழ்ச்சியுடன் நினைவுகூர்ந்தார். குறிப்பாக, தனது முதல் படமான நேருக்கு நேர் படத்திற்கு இசையமைத்த தேவாவுக்கு தனது ஆழ்ந்த நன்றியையும், அவரது குடும்பத்தினருக்கு அனுதாபங்களையும் தெரிவித்தார். தன் சினிமா வாழ்க்கையின் ஆரம்பப் புள்ளியை அமைத்துக் கொடுத்தவர் தேவாதான் என்றும், அவர் இசையமைத்த அவள் வருவாளா போன்ற பாடல்கள் இன்றும் மக்கள் மனதில் நீங்காமல் ஒலித்துக்கொண்டிருப்பதாகவும் சூர்யா உருக்கமாகக் குறிப்பிட்டார். பல ஆண்டுகள் கடந்தாலும் தனது தொடக்க கால வெற்றியை மறக்காமல் தேவாவுக்கு சூர்யா செலுத்திய இந்த மரியாதை அரங்கில் இருந்தோரை நெகிழ வைத்தது.
சீன் திரைப்படத்தில் சூர்யா இன்பராஜ் என்ற மாறுபட்ட போலீஸ் அதிகாரியாக நடித்துள்ளார். ஆக்ஷன், நகைச்சுவை மற்றும் டார்க் ஹியூமர் ஆகியவை கலந்த ஒரு சுவாரசியமான படைப்பாக இப்படம் தயாராகியிருப்பது டிரெய்லர் மூலம் தெரிகிறது.