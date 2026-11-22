9,613 கேங்மேன் பணியாளர்கள் கள உதவியாளர்களாக மாற்றம்.. அதிக சம்பளம்.. அதிக சலுகைகள்..
தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் பணிபுரியும் 9,613 கேங்மேன் பணியாளர்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியளிக்கும் வகையில், அவர்களை கள உதவியாளர் பணிப்பிரிவிற்கு மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. பல ஆண்டுகளாகத் தொழிலாளர்கள் முன்வைத்து வந்த கோரிக்கையை ஏற்று, எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் இந்த முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். இதற்கான கருத்துரு தயாரிக்கப்பட்டு தற்போது தமிழ்நாடு அரசின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
மாநிலம் முழுவதும் வெயில், மழை பாராமல் மின்கம்பங்களை நடுவது, கம்பிகளை இழுப்பது போன்ற கடினமான களப்பணிகளை மேற்கொண்டு வருபவர்கள் கேங்மேன் ஊழியர்கள். தற்போதைய விதிகளின்படி, இவர்கள் தலைமை கேங்மேன் என்ற நிலைக்கு மேல் பதவி உயர்வு பெற முடியாத சூழல் நிலவி வந்தது. தங்களது பணிப்பிரிவைக் கள உதவியாளராக மாற்றினால், அடுத்தடுத்த உயர் பதவிகளுக்குச் செல்ல முடியும் என இவர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தனர்.
அரசின் ஒப்புதல் கிடைத்தவுடன் உரிய விதிகளின்படி இந்தப் பணிப்பிரிவு மாற்றம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும். இதன் மூலம் 9,613 தொழிலாளர்களின் குடும்பங்களுக்குப் பதவி உயர்வு, சம்பள உயர்வு மற்றும் எதிர்காலப் பணிப் பாதுகாப்பு ஆகியவை உறுதி செய்யப்பட்டு, அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தில் ஒரு புதிய விடியல் பிறந்துள்ளது.