தலைமை தேர்தல் ஆணையர் இடைநீக்க மனு: பதிலளிக்க மனுதாரர்களுக்கு உச்சநீதிமன்றம் 10 நாட்கள் அவகாசம்
தேசிய அளவிலான சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த நடவடிக்கையில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக கூறி, தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை இடைநீக்கம் செய்யக்கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்களில், இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் பதில் மனுவுக்கு விளக்கமளிக்க மனுதாரர்களுக்கு உச்சநீதிமன்றம் 10 நாட்கள் அவகாசம் வழங்கியுள்ளது.
தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த், நீதிபதிகள் ஜோய்மால்யா பாக்சி மற்றும் வி. மோஹனா ஆகியோர் அடங்கிய 3 நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு இந்த வழக்கை விசாரித்து, விசாரணையை நவம்பர் 17-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்துள்ளது. மேலும், மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் ‘இண்டியா’ கூட்டணி தலைவர்கள் தாக்கல் செய்த மனுக்கள் உட்பட அனைத்து மனுக்கள் மீதும் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
முன்னதாக, தேர்தல் ஆணையம் தாக்கல் செய்த 248 பக்க பதில் மனுவில், SIR தொடர்பான முடிவுகள் அனைத்தும் மூன்று ஆணையர்களின் ஒருமித்த கருத்துடன் எடுக்கப்பட்டவை என்றும், வாக்காளர் பதிவிற்கான படிவம் 6 மாற்றி அமைக்கப்படவில்லை என்றும் விளக்கம் அளித்துள்ளது. இந்த குற்றச்சாட்டுகள் தவறான புரிதலால் எழுந்தவை என கூறி மனுக்களை தள்ளுபடி செய்ய கோரியுள்ளது.