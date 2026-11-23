3 நாட்களில் ரூ.85 கோடியைத் தாண்டி வசூல் வேட்டை நடத்தும் தனுஷின் ஓம் !
தனுஷ் நடிப்பில், இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 20) திரையரங்குகளில் வெளியான திரைப்படம் ஓம் . இந்தப் படத்தில் தனுஷுடன் மலையாள சூப்பர் ஸ்டார் மம்முட்டி, சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் இணைந்து நடித்துள்ளனர். அமரன் வெற்றிப் பட இயக்குனர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கியுள்ளதால் இப்படம் மீது பெரிய எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டது.
தனுஷின் அரசியல் பிரவேசம் குறித்த பேச்சுகள் எழுந்த சூழலில், பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி ஆகிய மூன்று மொழிகளில் இப்படம் வெளியானது. கலவையான விமர்சனங்கள் எழுந்தபோதிலும், தனுஷின் திரைப்பயணத்தில் மிகப்பெரிய தொடக்க வசூலைப் பெற்ற இப்படம், வெளியான மூன்றே நாட்களில் உலகளவில் ரூ.85.30 கோடி வசூலித்து பாக்ஸ் ஆபீஸில் சாதனை படைத்துள்ளது.
பிரபல பாக்ஸ் ஆபீஸ் வர்த்தக இணையதளமான சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, மூன்றாம் நாளான நேற்று இந்தியாவில் மட்டும் இப்படம் ரூ.15.90 கோடி நிகர வசூல் செய்துள்ளது. நாடு முழுவதும் மொத்தம் 6,546 காட்சிகள் திரையிடப்பட்ட நிலையில், தமிழில் 3,782 காட்சிகள் மூலம் ரூ.11.55 கோடியும், தெலுங்கில் 1,658 காட்சிகள் மூலம் ரூ.3.80 கோடியும், இந்தியில் 1,106 காட்சிகள் மூலம் ரூ.55 லட்சமும் வசூலாகியுள்ளது. இதன் மூலம் முதல் மூன்று நாட்களில் இந்தியாவில் இப்படத்தின் மொத்த நிகர வசூல் ரூ.50.25 கோடியாகவும், மொத்த வசூல் (Gross) ரூ.58.30 கோடியாகவும் உயர்ந்துள்ளது.
உள்நாட்டைப் போலவே வெளிநாடுகளிலும் ஓம் திரைப்படத்திற்கு சிறப்பான வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. மூன்றாவது நாளில் மட்டும் வெளிநாடுகளில் ரூ.5 கோடி வசூலித்துள்ள நிலையில், இதுவரையிலான ஒட்டுமொத்த வெளிநாட்டு வசூல் ரூ.27 கோடியை எட்டியுள்ளது. இந்திய மற்றும் வெளிநாட்டு வசூலைச் சேர்த்து, ஓம் படத்தின் மூன்று நாள் உலகளாவிய மொத்த வசூல் ரூ.85.30 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. இட்லிகடை, கர படங்களின் தோல்வியிலிருந்து தனுஷை ஓம் காப்பாற்றியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.