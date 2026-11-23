அனிருத் - காவ்யா வரவேற்பில் அஜித் - தோனி.. ஒரே விழாவில் இரண்டு தல...
சென்னையில் நடைபெற்ற சன் குழும தலைவர் கலாநிதி மாறனின் மகள் காவியா கலாநிதி மாறன் மற்றும் இசையமைப்பாளர் அனிருத் ரவிச்சந்தர் ஆகியோரின் திருமண வரவேற்பு விழா, நட்சத்திரங்களின் வருகையால் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. சினிமா, அரசியல் மற்றும் விளையாட்டுத் துறைகளைச் சேர்ந்த பல முக்கியப் பிரமுகர்கள் இந்த விழாவில் பங்கேற்று மணமக்களை வாழ்த்தினர்.
முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் கேப்டன் எம்.எஸ்.தோனி மற்றும் அவரது மனைவி சாக்ஷி தோனி ஆகியோர் விழாவில் கலந்து கொண்டு மணமக்களுக்கு வாழ்த்துத் தெரிவித்தனர். தோனியின் வருகை விழா அரங்கிலும் சமூக வலைதளங்களிலும் பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியது.
அதேபோல், நடிகர் அஜித்குமார் விழாவில் பங்கேற்றது முக்கியப் பேசுபொருளாக மாறியது. அஜித்குமார் மற்றும் தோனி ஆகிய இருவரின் வருகையையும் இணைத்து, 'ஒரே மேடையில் இரண்டு தலகள்' என ரசிகர்கள் புகைப்படங்களைப் பகிர்ந்து வைரலாக்கி வருகின்றனர். இருவரும் மணமக்களை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்துக் கூறியதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
காவியா - அனிருத் திருமண வரவேற்பு தொடர்பான புகைப்படங்களும் வீடியோக்களும் இணையத்தில் வேகமாகப் பரவி, தற்போது சமூக வலைதளங்களில் டிரெண்டிங்கில் உள்ளன.