பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 10: இந்த வாரம் ஜோடியாக வெளியேறுகிறார்களா காதலர்கள்?
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சி 11 வாரங்களை கடந்து, 77-வது நாளை எட்டியுள்ள நிலையில், இந்த வாரம் இரண்டு போட்டியாளர்கள் வெளியேறியுள்ளனர். இறுதி வாரத்தை எட்ட இன்னும் நான்கு வாரங்களே உள்ளதால், வீட்டில் இருக்கும் போட்டியாளர்கள் தீவிரமாக விளையாடி வருகின்றனர்.
கடந்த திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற 11-வது வார நாமினேஷனில் ஜேசன், முகேஷ், லட்சுமி பிரியா, டிடிவி வாசன், முனியம்மாள், ஷாதிகா மற்றும் பிருத்வி ஆகிய ஏழு பேர் இடம்பெற்றிருந்தனர். இதற்கிடையில், டிக்கெட் டூ ஃபினாலே பில்டப் சுற்றில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்று தன்யா முன்னிலை பெற்றுள்ளார்.
மக்கள் அளித்த வாக்குகளின் அடிப்படையில், குறைவான வாக்குகளைப் பெற்ற முகேஷ் மற்றும் ஷாதிகா ஆகிய இருவரும் இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். நிகழ்ச்சிக்குள் காதலர்கள் என்று பேச்சுகளும் விமர்சனங்களும் எழுந்த நிலையில், இருவரும் ஒரே வாரத்தில் வெளியேறியுள்ளது பார்வையாளர்கள் மத்தியில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.