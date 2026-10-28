சீன் ரிலீஸுக்கு முன் திருச்செந்தூர் முருகனை தரிசித்த சூர்யா...
நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள சீன் திரைப்படம் விரைவில் திரைக்கு வரவுள்ள நிலையில், அவர் திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலுக்குச் சென்று சாமி தரிசனம் செய்துள்ளார். படம் வெளியாக இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில் சூர்யா கோயிலுக்கு சென்றிருப்பது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு இன்று அதிகாலை சுமார் 5 மணியளவில்* சென்ற சூர்யா, விஸ்வரூப தரிசனத்தில் கலந்துகொண்டு முருகனை வழிபட்டுள்ளார். தொடர்ந்து சுப்பிரமணியர், சண்முகர் உள்ளிட்ட பல்வேறு சன்னதிகளுக்கும் சென்று அவர் சாமி தரிசனம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது. சூர்யா கோயிலுக்கு வந்த தகவல் அறிந்ததும் அங்கிருந்த பக்தர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் அவரை பார்க்க ஆர்வம் காட்டியுள்ளனர். சூர்யா திருச்செந்தூர் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்தது தொடர்பான காட்சிகளும் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் கவனம் பெற்று வருகின்றன.
சூர்யாவின் இந்த கோயில் விசிட்டுக்கு மற்றொரு முக்கிய காரணமாக அவரது சீன் திரைப்படம் பார்க்கப்படுகிறது. ஜித்து மாதவன் இயக்கியுள்ள இப்படம் வரும் நவம்பர் 6-ம் தேதி , தீபாவளியை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. மலையாளத்தில் ரோமாஞ்சம் , ஆவேஷம் போன்ற படங்களின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த ஜித்து மாதவன் இயக்கியிருப்பதால் சீன் படத்தின் மீது ஆரம்பத்திலிருந்தே எதிர்பார்ப்பு இருந்து வருகிறது.
சீன் படத்தில் சூர்யாவுடன் நஸ்ரியா நசீம் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு அவர் தமிழில் நடித்திருப்பதும் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது. மேலும் பிரேமலு புகழ் நஸ்லென் முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ளார்.
இப்படத்திற்கு சுஷின் ஷ்யாம் இசையமைத்துள்ளார். ஏற்கனவே படத்திலிருந்து வெளியான பாடல்கள், கதாபாத்திர அறிமுக வீடியோக்கள் மற்றும் கிளிம்ப்ஸ் ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றுள்ளன.
குறிப்பாக சீன் படத்தில் சூர்யா போலீஸ் அதிகாரியாக நடித்திருப்பது ரசிகர்களிடம் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே காக்க காக்க , சிங்கம் போன்ற படங்களில் போலீஸ் கதாபாத்திரங்களில் சூர்யா முத்திரை பதித்த நிலையில், இந்தப் படத்தில் அவரது கதாபாத்திரம் முற்றிலும் வேறுபட்ட பாணியில் இருக்கும் என படக்குழு தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
க்ரைம், காமெடி, ரொமான்ஸ் மற்றும் த்ரில்லர் அம்சங்கள் கலந்த முழுமையான பொழுதுபோக்கு படமாக ‘சீன்’ உருவாகியிருப்பதாக இயக்குநர் ஜித்து மாதவனும் தெரிவித்துள்ளார்.
சீன் படத்தின் புரமோஷன் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், தற்போது திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் சூர்யா சாமி தரிசனம் செய்துள்ளார். படம் வெளியாக இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில் அவர் முருகனை வழிபட்டிருப்பதால், சீன் படத்தின் வெற்றிக்காக சூர்யா சிறப்பு வழிபாடு செய்தாரா?** என ரசிகர்களும் சமூக வலைதளங்களில் பேசி வருகின்றனர்.
தீபாவளி வெளியீடாக வரும் சீன் திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் எந்த அளவுக்கு வரவேற்பைப் பெறுகிறது என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்.