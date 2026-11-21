ஒருவழியா அந்த ஹீரோவை வச்சி படமெடுக்கும் டான் பட இயக்குனர்!.. 4 வருஷம் போச்சி!..
சிவகார்த்திகேயனை வைத்து டான் என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கி தமிழ் சினிமாவில் இயக்குனராக அறிமுகமானவர் சிபி சக்கரவர்த்தி. இந்த திரைப்படம் 2002ம் வருடம் மே மாதம் வெளியானது. இந்த படம் வெளியாகி நான்கு வருடங்கள் முடிந்துவிட்ட நிலையில் தற்போது வரை சிபி அடுத்த திரைப்படத்தை இயக்கவில்லை.
அதற்கு காரணம் மீண்டும் சிவகார்த்திகேயனை வைத்து சிபி ஒரு படம் இருக்கவிருந்தது. ஆனால் அது நடக்கவில்லை. அதன்பின் சிவகார்த்திகேயனை விட்டு விட்டு தெலுங்கு சினிமாவுக்கு சென்று நானியிடம் ஒரு கதையை சொல்லி அவர் ஓகே செய்தார். ஆனால் அதுவும் நடக்கவில்லை.
அதன்பின்னர் ரஜினியை சந்தித்து ஒரு கதையை கூறி அவரின் சம்மத்தை பெற்று அறிவிப்பெல்லாம் வெளியானது. ஆனால் நானி படம் நின்று போனதால் பிரச்சனை வரும் என்பதை தெரிந்து அந்த படத்திலிருந்து சிபி சக்கரவர்த்தி தூக்கப்பட்டார். தற்போது சிவகார்த்திகேயனை வைத்து அடுத்த படத்தை சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்குவது உறுதியாகியிருக்கிறது. இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் துவங்கும் என்கிறார்கள்.
அதன்பின்னர் ரஜினியை சந்தித்து ஒரு கதையை கூறி அவரின் சம்மத்தை பெற்று அறிவிப்பெல்லாம் வெளியானது. ஆனால் நானி படம் நின்று போனதால் பிரச்சனை வரும் என்பதை தெரிந்து அந்த படத்திலிருந்து சிபி சக்கரவர்த்தி தூக்கப்பட்டார். தற்போது சிவகார்த்திகேயனை வைத்து அடுத்த படத்தை சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்குவது உறுதியாகியிருக்கிறது. இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் துவங்கும் என்கிறார்கள்.