ஜெயிலர் 2 சிறப்பு காட்சிகள் குறித்த ட்வீட்.. சினிமா நிருபரை மிரட்டினாரா உதயநிதி?
2026 தேர்தலில் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு அமைந்ததை தொடர்ந்து, சினிமா கொள்கைகளில் பல முக்கிய மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்திற்கு காலை 8:30 மணி காட்சி அனுமதி அளிக்கப்பட்டது போன்ற நெகிழ்வுத்தன்மை கொண்ட திரையிடல் நேர மாற்றங்களை சினிமா நிருபர் ராஜசேகர் பாராட்டியிருந்தார். இதற்கு பதிலளித்த உதயநிதி ஸ்டாலின், 'போலிச்செய்திகளைப் பரப்ப வேண்டாம்' என கூறி சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரித்தார்.
மற்றொரு புறம், தயாரிப்பாளர் சங்கத் லைவர் ஜி.கே.எம். தமிழ்க்குமாரன் நிலுவையிலிருந்த மானியங்கள் குறித்து பேசியதற்கு, விநியோகஸ்தர் கார்த்திக் ரவிவர்மாவும் அதே பாணியில் தனது கருத்துக்களை பதிவு செய்தார்.
இத்தகைய சலசலப்புகளுக்கு மத்தியில், அக்டோபர் 30 அன்று அமைச்சர் ஏ. ராஜ்மோகன் 224 திரைப்படங்களுக்கு நிலுவையில் இருந்த ரூ.15 கோடிக்கும் அதிகமான மானிய காசோலைகளை வழங்கினார். பெரும்பாலான திரையுலக சீர்திருத்த கோரிக்கைகளுக்கு முக்கிய கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, சினிமாத் துறையின் நீண்ட நாள் கோரிக்கைகளில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதை இது காட்டுகிறது.