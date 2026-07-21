  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
  4. lionel messi comment about the failure
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 21 July 2026 (11:23 IST)

வலி அதிகமா இருக்கு!.. காயம் ஆறுவது கடினம்!.. மெஸ்ஸி உருக்கம்....

messi
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (11:25 IST)
google-news
நடந்து முடிந்த உலக கால்பந்து இறுதிப் போட்டியில் அர்ஜென்டினாவும், ஸ்பெயினும் மோதியது. அதில் 1-0 என்கிற புள்ளியில் ஸ்பெயின் கோல் அடித்து அர்ஜென்டினாவை தோற்கடித்தது. தற்போது ஸ்பெயின் உலக சாம்பியனாக மாறியிருக்கிறது..

அர்ஜெண்டினா கால்பந்தாட்ட வீரர் மெஸ்ஸிக்கு உலகம் முழுவதும் ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். இவரின் ஆட்டத்தை பார்ப்பதற்காகவே பலரும் கால்பந்து போட்டிகளை பார்ப்பதுண்டு. எப்படியும் மெஸ்ஸி கோல் அடித்து அர்ஜென்டினா நாட்டை வெற்றி பெற வைத்து விடுவார் என பலரும் எதிர்பார்த்தார்கள். ஆனால் அது நடக்கவில்லை. இது அர்ஜென்டினா நாட்டின் கால்பந்து ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை கொடுத்துள்ளது..

இந்நிலையில் இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள மெஸ்ஸி ‘வலி மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறது.. இந்த காயத்தை ஆற்றுவது எனக்கு கடினமாக இருக்கும்.. ஆனால் நல்ல விஷயங்கள் அனைத்தையும் நான் நினைவில் கொள்வேன்.. நாங்கள் ஆடியோ போட்டிகள் என்றென்றும் நினைவில் நிலைத்திருக்கும்.. நாட்டின் முழு ஆதரவும் அணியின் உழைப்பும் முயற்சியும் சேர்ந்து எங்களை மீண்டும் உலகில் சிறந்த அணிகளில் ஒன்றாக நிலை நிறுத்தியிருக்கிறது.

ஒவ்வொரு வாழ்த்துக்கும், ஒவ்வொரு குறுஞ்செய்திக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள்.. சாம்பியன் பட்டம் பெற்ற ஸ்பெயினுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள்’ என கூறியிருக்கிறார். மேலும் நமது அணி தொடர்ச்சியாக இரண்டு உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டிகளை எட்டியுள்ளது. அர்ஜென்டியனாக பெருமை கொள்கிறேன்.. எங்களை வாழ்த்திய அனைவருக்கும் நன்றி’ என கூறியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More

வலி அதிகமா இருக்கு!.. காயம் ஆறுவது கடினம்!.. மெஸ்ஸி உருக்கம்....

வலி அதிகமா இருக்கு!.. காயம் ஆறுவது கடினம்!.. மெஸ்ஸி உருக்கம்....நடந்து முடிந்த உலக கால்பந்து இறுதிப் போட்டியில் அர்ஜென்டினாவும், ஸ்பெயினும் மோதியது. அதில் 1-0 என்கிற புள்ளியில் ஸ்பெயின் கோல் அடித்து அர்ஜென்டினாவை தோற்கடித்தது. தற்போது ஸ்பெயின் உலக சாம்பியனாக மாறியிருக்கிறது .

கோப்பையை வென்ற ஸ்பெயின் அணிக்கு இத்தனை கோடியா? குவியும் பரிசுமழை...

கோப்பையை வென்ற ஸ்பெயின் அணிக்கு இத்தனை கோடியா? குவியும் பரிசுமழை...2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற பிஃபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இறுதிப்போட்டியில், அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியுள்ளது. இதில் அந்த அணிக்கு பரிசுகள் குவிந்துள்ளது.

FIFA உலக கால்பந்து போட்டி!.. அர்ஜென்டினா கோட்டை விட்டது எங்கே?...

FIFA உலக கால்பந்து போட்டி!.. அர்ஜென்டினா கோட்டை விட்டது எங்கே?...பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட FIFA உலகக்கோப்பை கால்பந்து இறுதிப்போட்டி நேற்று இந்திய நேரப்படி நள்ளிரவு 12:30 மணிக்கு நடைபெற்றது.

டி20 தொடரை அடுத்து ஒருநாள் தொடரையும் இழந்த இந்தியா.. ரசிகர்கள் அதிருப்தி..

டி20 தொடரை அடுத்து ஒருநாள் தொடரையும் இழந்த இந்தியா.. ரசிகர்கள் அதிருப்தி..இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை இந்திய அணி 1-2 என்ற கணக்கில் இழந்திருப்பது கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே டி20 தொடரை 0-4 என்ற கணக்கில் இழந்த இந்திய அணி, ஒருநாள் தொடரை வென்று மீண்டு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இந்த தோல்வி ரசிகர்களைக் கவலை அடையச் செய்துள்ளது.

உலகக்கோப்பை கால்பந்து.. அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி சாம்பியன்

உலகக்கோப்பை கால்பந்து.. அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி சாம்பியன்உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது.