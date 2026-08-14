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Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Friday, 14 August 2026 (16:10 IST)

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்.. அடித்து விளையாடும் வங்கதேசம்.. விட்டா ஜெயிச்சிடும் போல...

வங்கதேச அணி
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (16:10 IST)
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ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் வங்கதேச அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. 
 
டார்வின் நகரில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியின் இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தின் முடிவில், வங்கதேச அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 351 ரன்கள் குவித்துள்ளது. இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணியை விட அவர்கள் 153 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றுள்ளனர்.
 
முன்னதாக ஆஸ்திரேலியா தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 198 ரன்களுக்குச் சுருண்டது. அதன்பிறகு களமிறங்கிய வங்கதேச அணியில் தொடக்க வீரர் தன்சித் ஹசன் அபாரமாக விளையாடி சதமடித்தார். மேலும் கேப்டன் ஹுசேன் சாந்தோ 84 ரன்களும், மொமுனுல் ஹூக் 49 ரன்களும் சேர்த்து வலுவான அடித்தளம் அமைத்தனர். 
 
இரண்டாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் மெஹ்தி ஹசன் மிராஜ் 32 ரன்களுடனும், ஹசன் மஹ்மூத் 13 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். ஆஸ்திரேலிய தரப்பில் மிட்செல் ஸ்டார்க் மற்றும் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் தலா 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினர். வங்கதேச பேட்டர்களின் பொறுப்பான ஆட்டத்தால் இந்த டெஸ்ட் போட்டியில் அந்த அணி தற்போது ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.
 
Edited by Siva
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சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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