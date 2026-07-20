  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
  4. Spain Crowned FIFA World Cup 2026 Champions After Thrilling Win Over Argentina
Written By Webdunia
Last Updated : Monday, 20 July 2026 (16:50 IST)

கோப்பையை வென்ற ஸ்பெயின் அணிக்கு இத்தனை கோடியா? குவியும் பரிசுமழை...

ஸ்பெயின்
Written By: Webdunia
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (16:50 IST)
google-news
2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற பிஃபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இறுதிப்போட்டியில், அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியுள்ளது. இதில் அந்த அணிக்கு பரிசுகள் குவிந்துள்ளது.
 
நியூ ஜெர்சியில் நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான இறுதிப்போட்டியில், பெர்ரன் டோரஸ் அடித்த ஒரே கோல் ஸ்பெயினுக்கு வெற்றியை தேடித்தந்தது. லியோனல் மெஸ்ஸியின் கடைசி உலகக்கோப்பை தொடராக கருதப்பட்ட இதில், அர்ஜென்டினா அணி தோல்வியடைந்ததால் மெஸ்ஸி கண்ணீருடன் மைதானத்தை விட்டு வெளியேறினார். ஆட்டத்தின் பிற்பகுதியில் என்சோ பெர்னாண்டஸ் சிவப்பு அட்டை பெற்று வெளியேறியது அர்ஜென்டினா அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக அமைந்தது.
 
ஸ்பெயின் அணியின் தடுப்பாட்டம் இந்த தொடர் முழுவதும் அபாரமாக இருந்தது. எட்டு போட்டிகளில் விளையாடிய ஸ்பெயின், ஒரே ஒரு கோலை மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து உலகக்கோப்பை வரலாற்றில் புதிய சாதனை படைத்தது. 
 
வெற்றிக்குப் பிறகு பேசிய பெர்ரன் டோரஸ், இந்த வெற்றியை ஸ்பெயினின் 4.7 கோடி மக்களுக்கும் சமர்ப்பிப்பதாக நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார். சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஸ்பெயினுக்கு 50 மில்லியன் டாலர் பரிசுத்தொகை வழங்கப்பட்டது. மேலும், ஸ்பெயினின் ரோட்ரி சிறந்த வீரருக்கான 'கோல்டன் பால்' விருதையும், உனாய் சைமன் சிறந்த கோல்கீப்பருக்கான 'கோல்டன் குளோவ்' விருதையும் வென்றனர். 
 
இந்த தொடரின் மொத்த பரிசுகளின் விவரங்கள் இதோ:
 
சாம்பியன்: ஸ்பெயின் - 50 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள்
 
இரண்டாம் இடம்: அர்ஜென்டினா - 33 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள்
 
3-ஆம் இடம்: இங்கிலாந்து - 29 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள்
 
4-ஆம் இடம்: பிரான்ஸ் - 27 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள்
 
5-8-ஆம் இடங்கள்: 19 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள்
 
9-16-ஆம் இடங்கள்: 15 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள்
 
17-32-ஆம் இடங்கள்: 11 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள்
 
33-48-ஆம் இடங்கள்: 9 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள்
 
Edited by Siva

கோப்பையை வென்ற ஸ்பெயின் அணிக்கு இத்தனை கோடியா? குவியும் பரிசுமழை...

கோப்பையை வென்ற ஸ்பெயின் அணிக்கு இத்தனை கோடியா? குவியும் பரிசுமழை...2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற பிஃபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இறுதிப்போட்டியில், அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியுள்ளது. இதில் அந்த அணிக்கு பரிசுகள் குவிந்துள்ளது.

FIFA உலக கால்பந்து போட்டி!.. அர்ஜென்டினா கோட்டை விட்டது எங்கே?...

FIFA உலக கால்பந்து போட்டி!.. அர்ஜென்டினா கோட்டை விட்டது எங்கே?...பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட FIFA உலகக்கோப்பை கால்பந்து இறுதிப்போட்டி நேற்று இந்திய நேரப்படி நள்ளிரவு 12:30 மணிக்கு நடைபெற்றது.

டி20 தொடரை அடுத்து ஒருநாள் தொடரையும் இழந்த இந்தியா.. ரசிகர்கள் அதிருப்தி..

டி20 தொடரை அடுத்து ஒருநாள் தொடரையும் இழந்த இந்தியா.. ரசிகர்கள் அதிருப்தி..இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை இந்திய அணி 1-2 என்ற கணக்கில் இழந்திருப்பது கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே டி20 தொடரை 0-4 என்ற கணக்கில் இழந்த இந்திய அணி, ஒருநாள் தொடரை வென்று மீண்டு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இந்த தோல்வி ரசிகர்களைக் கவலை அடையச் செய்துள்ளது.

உலகக்கோப்பை கால்பந்து.. அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி சாம்பியன்

உலகக்கோப்பை கால்பந்து.. அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி சாம்பியன்உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது.

உலகக்கோப்பை கால்பந்து இறுதிப்போட்டி.. நாளை பள்ளி, கல்லூரிகள் விடுமுறை..

உலகக்கோப்பை கால்பந்து இறுதிப்போட்டி.. நாளை பள்ளி, கல்லூரிகள் விடுமுறை..உலகக்கோப்பை கால்பந்து இறுதிப்போட்டி நடைபெறுவதை முன்னிட்டு, கேரளாவில் நாளை அதாவது ஜூலை 20ஆம் தேதி அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தகவலை அம்மாநில முதல்வர் வி.டி. சதீசன் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.