தொடர்புடைய செய்திகள்
- Samsung Galaxy M47 5G.. இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் தேதி அறிவிப்பு...!
- வெனிசுலா சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: 14000 கிமீ தள்ளி இருக்கும் இந்தியாவுக்கு ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய சிக்கல்..
- கங்கை - காவிரி நதிகள் இணைக்கப்பட்டால் இந்தியாவின் வளர்ச்சியை யாராலும் தடுக்க முடியாது: சந்திரபாபு நாயுடு
- 29 பந்துகளில் 94 ரன்கள்.. 10 பவுண்டரிகள், 8 சிக்ஸர்கள்.. ருத்ரதாண்டவம் ஆடிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி...
- இன்று நீட் மறுதேர்வு.. 22 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதுகின்றனர்.. குளறுபடி இல்லாமல் நடக்குமா?
அயர்லாந்திடம் தோல்வி அடைந்தது இந்திய அணி.. தொடரையும் அயர்லாந்திடம் இழந்த சோகம்..
பெல்ஃபாஸ்டில் நடைபெற்ற இரண்டாவது டி20 போட்டியில் அயர்லாந்து அணி இந்தியாவை 1 ரன் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது. இதன் மூலம் 2 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் அயர்லாந்து முழுமையாக கைப்பற்றியது.
இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்துவீசத் தீர்மானித்தது. முதலில் பேட்டிங் செய்த அயர்லாந்து அணி, ஹாரி டெக்டரின் (53) சிறப்பான அரைசதத்தின் உதவியோடு 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 154 ரன்கள் எடுத்தது. இந்திய அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய அறிமுக வீரர் பிரின்ஸ் யாதவ் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார்.
பின்னர் 155 ரன்கள் என்ற இலக்குடன் களம் இறங்கிய இந்திய அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா ஆகிய இருவரும் ரன் ஏதும் எடுக்காமல் டக்-அவுட் ஆகினர். திலக் வர்மா பொறுப்புடன் விளையாடி 55 ரன்கள் எடுத்தார். இறுதி ஓவர்களில் ஹர்ஷித் ராணா அதிரடியாக விளையாடி வெற்றிக்காகப் போராடினார்.
எனினும், இந்திய அணியால் 20 ஓவர்களில் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 153 ரன்கள் மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. அயர்லாந்து தரப்பில் ஜெய் முன்ட்ரா மற்றும் மேட் ஹோலார்ட் தலா 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினர். சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஜெய் முன்ட்ரா ஆட்டநாயகன் மற்றும் தொடர்நாயகன் விருதுகளை வென்றார்.
Edited by Siva
அயர்லாந்திடம் தோல்வி அடைந்தது இந்திய அணி.. தொடரையும் அயர்லாந்திடம் இழந்த சோகம்..
29 பந்துகளில் 94 ரன்கள்.. 10 பவுண்டரிகள், 8 சிக்ஸர்கள்.. ருத்ரதாண்டவம் ஆடிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி...
சுப்மன் கில், இஷான் கிஷான்.. ரெண்டு பேருமே சதம்.. ஆப்கன் அணிக்கு எதிராக அதிரடி காட்டிய இந்தியா...
இந்திய வீராங்கனையை அடித்தாரா பாகிஸ்தான் பந்துவீச்சாளர்.. இணையத்தில் பரவும் அதிர்ச்சி வீடியோ
பெண்கள் டி20 உலகக்கோப்பை 2026 தொடரில், பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 64 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த ஆட்டத்திற்கு மத்தியில், சமூக ஊடகங்களில் ஒரு அதிர்ச்சியூட்டும் வீடியோ வைரலாக பரவியது. அதில், பாகிஸ்தான் வீராங்கனை ஒருவர் இந்திய பேட்டரை பிட்ச்சின் நடுவே தாக்குவது போன்றும், நடுவர்களும் மற்ற வீராங்கனைகளும் அவர்களை தடுத்து பிரிப்பது போன்றும் காட்சிகள் இருந்தன. இதை பார்த்த இருநாட்டு ரசிகர்களும் அதிர்ச்சியடைந்து, உண்மையில் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்ததா என்று கேள்வி எழுப்பினர்.
உலக கோப்பையில் விளையாட விடாமல் சதி செய்தது எங்கள் நாட்டு கிரிக்கெட் போர்டு.. வங்கதேச கேப்டன் பகீர் புகார்..
2026 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பாதுகாப்பு காரணங்களை கூறி இந்தியாவுக்கு பயணம் செய்ய வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியம் மறுப்பு தெரிவித்தது சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. ஐசிசி மற்றும் பிசிசிஐ பலமுறை உறுதியளித்தும் வங்கதேசம் பிடிவாதமாக விலகியதால், அவர்களுக்கு பதிலாக ஸ்காட்லாந்து அணி சேர்க்கப்பட்டது.