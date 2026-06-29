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Last Updated : Monday, 29 June 2026 (08:24 IST)

அயர்லாந்திடம் தோல்வி அடைந்தது இந்திய அணி.. தொடரையும் அயர்லாந்திடம் இழந்த சோகம்..

இந்தியா
Publish: Mon, 29 Jun 2026 (08:22 IST) Updated: Mon, 29 Jun 2026 (08:24 IST)
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பெல்ஃபாஸ்டில் நடைபெற்ற இரண்டாவது டி20 போட்டியில் அயர்லாந்து அணி இந்தியாவை 1 ரன் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது. இதன் மூலம் 2 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் அயர்லாந்து முழுமையாக கைப்பற்றியது.
 
இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்துவீசத் தீர்மானித்தது. முதலில் பேட்டிங் செய்த அயர்லாந்து அணி, ஹாரி டெக்டரின் (53) சிறப்பான அரைசதத்தின் உதவியோடு 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 154 ரன்கள் எடுத்தது. இந்திய அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய அறிமுக வீரர் பிரின்ஸ் யாதவ் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார்.
 
பின்னர் 155 ரன்கள் என்ற இலக்குடன் களம் இறங்கிய இந்திய அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா ஆகிய இருவரும் ரன் ஏதும் எடுக்காமல் டக்-அவுட் ஆகினர். திலக் வர்மா பொறுப்புடன் விளையாடி 55 ரன்கள் எடுத்தார். இறுதி ஓவர்களில் ஹர்ஷித் ராணா  அதிரடியாக விளையாடி வெற்றிக்காகப் போராடினார். 
 
எனினும், இந்திய அணியால் 20 ஓவர்களில் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 153 ரன்கள் மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. அயர்லாந்து தரப்பில் ஜெய் முன்ட்ரா மற்றும் மேட் ஹோலார்ட் தலா 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினர். சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஜெய் முன்ட்ரா ஆட்டநாயகன் மற்றும் தொடர்நாயகன் விருதுகளை வென்றார்.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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