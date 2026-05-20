வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் வரலாற்றுச் சாதனை: கிரிக்கெட் உலகமே வியப்பு!
ஐபிஎல் 2026 கிரிக்கெட் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் இளம் நட்சத்திரம் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, உலக கிரிக்கெட் வரலாற்றில் யாராலும் எளிதில் முறியடிக்க முடியாத சாதனையை படைத்துள்ளார்.
லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில், 221 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை துரத்திய ராஜஸ்தான் அணியின் வெற்றியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி முக்கிய பங்காற்றினார். அவர் 38 பந்துகளில் 93 ரன்களை விளாசி, தனது அதிரடியால் அனைவரையும் திகைக்க வைத்தார்.
இந்த இன்னிங்ஸின் மூலம், 20 வயதிற்கு முன்பே ஒரு ஐபிஎல் சீசனில் 500 ரன்களை கடந்த முதல் மற்றும் இளம் வீரர் என்ற உலக சாதனையை வைபவ் தன்வசப்படுத்தினார். இத்தொடரில் இதுவரை 53 சிக்ஸர்களை விளாசியுள்ள அவர், ஒரு சீசனில் அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த இந்திய வீரர் என்ற பெருமையையும் பெற்றுள்ளார்.
சர்வதேச கிரிக்கெட் ஜாம்பவான்களே வியந்து பார்க்கும் இந்த அதிரடி ஆட்டம், இந்திய கிரிக்கெட்டின் எதிர்காலம் மிகவும் பாதுகாப்பான கைகளில் இருப்பதை உறுதி செய்கிறது. வைபவ்வின் இந்த அசாத்திய வேகம், இளம் வீரர்களுக்கு புதிய உத்வேகத்தை அளித்துள்ளது. எதிர்காலத்தில் இச்சாதனை இன்னும் பல மைல்கற்களை எட்டும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
Edited by Siva
கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த செய்தியாக, ஆஸ்திரேலியாவின் புகழ்பெற்ற டி20 லீக் தொடரான பிக் பாஷ் லீக் தொடரின் தொடக்க ஆட்டம் வரும் டிசம்பர் 2026-ல் சென்னையில் உள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க சேப்பாக்கம் எம்.ஏ.சிதம்பரம் மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. சர்வதேச அளவில் ஆஸ்திரேலியாவிற்கு வெளியே பிக் பாஷ் போட்டியொன்று நடைபெற இருப்பது இதுவே முதல்முறையாகும்.
ஐபிஎல் 2026 தொடரில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி தொடர்ச்சியாக 5 போட்டிகளில் தோல்வியைத் தழுவியுள்ளது ரசிகர்களிடையே பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான சமீபத்திய தோல்விக்குப் பிறகு, பஞ்சாப் அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயஸ் ஐயர் தனது கருத்துக்களைப் பகிர்ந்துள்ளார். தோல்விக்குச் சாக்குப்போக்குகளைத் தேட விரும்பவில்லை என்று அவர் வெளிப்படையாகக் கூறியுள்ளார்.