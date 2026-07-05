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அதிக சேம் சைடு கோல்கள்.. 2026 உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் மோசமான சாதனை..!
அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்சிகோ ஆகிய நாடுகளில் தற்போது நடைபெற்று வரும் உலக கோப்பை கால்பந்து தொடர், ஒரு புதிய விசித்திரமான மற்றும் சோகமான சாதனைக்கு வழிவகுத்துள்ளது. இத்தொடரில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள பல்வேறு அதிநவீன தொழில்நுட்பங்கள் காரணமாக 'ஆப் சைடு' கோல்கள் அதிகம் பதிவாகி வரும் வேளையில், எதிரணிக்கு சாதகமாக தங்களது சொந்த கோல் போஸ்ட்டிலேயே பந்தை அடிக்கும் 'சேம் சைடு' கோல்களும் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் அதிகரித்துள்ளன.
நடப்புத் தொடரில் இதுவரை மொத்தம் 13 முறை 'சேம் சைடு' கோல்கள் அடிக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கு முன்னதாக கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பையில் 12 முறை சொந்த கோல் அடிக்கப்பட்டதே அதிகபட்சமாக இருந்தது. கேப் வெர்டே அணிக்கு எதிரான 'ரவுண்டு-32' ஆட்டத்தில் அர்ஜென்டினா அணி வெற்றி பெற்றதற்கு இந்த 'சேம் சைடு' கோல் தான் முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.
இந்த தொடரில் எகிப்து நாட்டின் வீரர் முகமது ஹானி ஒரே உலக கோப்பை தொடரில் இரண்டு முறை 'சேம் சைடு' கோல் அடித்த முதல் வீரர் என்ற வேதனையான சாதனையை படைத்துள்ளார்.
லீக் சுற்றில் பெல்ஜியத்திற்கு எதிராகவும், பின்னர் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் 55-வது நிமிடத்திலும் அவர் செய்த தவறுகளால் போட்டிகள் சமனில் முடிந்தன. இறுதியில் பெனால்டி ஷூட் அவுட் முறையிலேயே எகிப்து அணி வெற்றி பெற முடிந்தது.
Edited by Siva
அதிக சேம் சைடு கோல்கள்.. 2026 உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் மோசமான சாதனை..!
அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்சிகோ ஆகிய நாடுகளில் தற்போது நடைபெற்று வரும் உலக கோப்பை கால்பந்து தொடர், ஒரு புதிய விசித்திரமான மற்றும் சோகமான சாதனைக்கு வழிவகுத்துள்ளது. இத்தொடரில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள பல்வேறு அதிநவீன தொழில்நுட்பங்கள் காரணமாக 'ஆப் சைடு' கோல்கள் அதிகம் பதிவாகி வரும் வேளையில், எதிரணிக்கு சாதகமாக தங்களது சொந்த கோல் போஸ்ட்டிலேயே பந்தை அடிக்கும் 'சேம் சைடு' கோல்களும் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் அதிகரித்துள்ளன.
ஒரு பெருமைமிகு சாதனை.. ஒரு மோசமான சாதனை.. வைபவ் சூர்ய வன்ஷியின் அறிமுக போட்டியில் நடந்தது என்ன?
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் மான்செஸ்டர் மைதானத்தில் களம் இறங்கிய இந்திய இளம் கிரிக்கெட் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, தனது அறிமுக போட்டியிலேயே மோசமான சாதனையைப் படைத்துள்ளார். 15 வயதான இந்த இடதுகை பேட்ஸ்மேன் சர்வதேச டி20 போட்டியில் விளையாடும் மிக இள வயது இந்திய வீரர் என்ற வரலாற்றுப் பெருமையைப் பெற்றார்.