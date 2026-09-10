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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 10 September 2026 (15:41 IST)

கொளத்தூர் எம்.எல்.ஏ வி.எஸ்.பாபு உடல்நிலை எப்படி இருக்கிறது? மருத்துவமனையின் அறிக்கை..

வி.எஸ் பாபு
Written By: SIVA
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (15:41 IST)
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சென்னை கொளத்தூர் தொகுதி தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினரான வி.எஸ். பாபுவுக்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ள சம்பவம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மூச்சுத் திணறல் பிரச்சனை காரணமாக அவர் கடந்த செப்டம்பர் 9ஆம் தேதியன்று சென்னை அமைந்தகரையில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.
 
அவரது உடல்நிலை குறித்து மருத்துவமனை நிர்வாகம் தற்போது அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அந்த அறிக்கையின்படி, வி.எஸ். பாபு அவர்கள் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு, பல்வேறு மருத்துவத்துறைகளை சேர்ந்த நிபுணர்கள் அடங்கிய குழுவின் தீவிர கண்காணிப்பின் கீழ் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அவருக்கு தேவையான மருத்துவ உதவிகளுடன் கூடிய சுவாசக் ருவி சிகிச்சையும் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டு வருவதாக மருத்துவமனை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
தற்போது அவரது உடல்நிலை சீராக இருப்பதாகவும், மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து அவரை கண்காணித்து வருவதாகவும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் ஆறுதல் அளிக்கும் தகவலை தெரிவித்துள்ளது. 
 
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்புதான் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரிலும் அவர் தீவிரமாக பங்கேற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. கொளத்தூர் தொகுதியில் கடந்த தேர்தலில் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினை எதிர்த்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வி.எஸ். பாபு அவர்கள் விரைவில் பூரண நலம் பெற்று வீடு திரும்ப வேண்டும் என்று அவரது கட்சியினரும் பொதுமக்களும் பிரார்த்தனை செய்து வருகின்றனர்.
 
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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