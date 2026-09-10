இளையராஜாவோட் சொத்தை பறிமுதல் பண்ணனும்!.. சரிகம நிறுவனம் வழக்கு!...
இசையமைப்பாளர் இளையராஜா மற்றும் சரிகம ஆடியோ நிறுவனத்திற்கும் இடையே 134 திரைப்படங்களின் இசை மற்றும் ஒலிப்பதிவு காப்புரிமை தொடர்பான வழக்கு டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே சரிகம நிறுவனத்திடம் உள்ள 134 திரைப்படங்களில் பாடல்களை இளையராஜா பயன்படுத்தக் கூடாது என தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. ஏனெனில் அந்த படங்களின் ஒலிப்பதிவு உரிமைகள் தங்களிடமே இருப்பதாக சரிகம நிறுவனம் வாதிட்டது..
இந்த தீர்ப்பை ரத்து செய்ய வேண்டும் என டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தை இளையராஜா நாடினார். ஆனால் அவருக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வரவில்லை. இந்நிலையில், நீதிமன்ற தடையை மீறி குறிப்பிட்ட சில பாடல்களை இளையராஜா தொடர்ந்து பயன்படுத்துகிறார்.. எனவே அவரின் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும் என சரிகம நிறுவனம் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறது. பதிப்புரிமை உத்தரவை மீறியதாக இளையராஜா மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை கோரி சரிகம நிறுவனம் இந்த மனுவை தாக்கல் செய்திருக்கிறது.
இந்த தீர்ப்பை ரத்து செய்ய வேண்டும் என டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தை இளையராஜா நாடினார். ஆனால் அவருக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வரவில்லை. இந்நிலையில், நீதிமன்ற தடையை மீறி குறிப்பிட்ட சில பாடல்களை இளையராஜா தொடர்ந்து பயன்படுத்துகிறார்.. எனவே அவரின் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும் என சரிகம நிறுவனம் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறது. பதிப்புரிமை உத்தரவை மீறியதாக இளையராஜா மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை கோரி சரிகம நிறுவனம் இந்த மனுவை தாக்கல் செய்திருக்கிறது.