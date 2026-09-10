  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. sarigama asking ilayaraja properties for rights
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 10 September 2026 (15:29 IST)

இளையராஜாவோட் சொத்தை பறிமுதல் பண்ணனும்!.. சரிகம நிறுவனம் வழக்கு!...

saregama
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (15:32 IST)
google-news
இசையமைப்பாளர் இளையராஜா மற்றும் சரிகம ஆடியோ நிறுவனத்திற்கும் இடையே 134 திரைப்படங்களின் இசை மற்றும் ஒலிப்பதிவு காப்புரிமை தொடர்பான வழக்கு டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே சரிகம நிறுவனத்திடம் உள்ள 134 திரைப்படங்களில் பாடல்களை இளையராஜா பயன்படுத்தக் கூடாது என தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. ஏனெனில் அந்த படங்களின் ஒலிப்பதிவு உரிமைகள் தங்களிடமே இருப்பதாக சரிகம நிறுவனம் வாதிட்டது..

இந்த தீர்ப்பை ரத்து செய்ய வேண்டும் என டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தை இளையராஜா நாடினார். ஆனால் அவருக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வரவில்லை. இந்நிலையில், நீதிமன்ற தடையை மீறி குறிப்பிட்ட சில பாடல்களை இளையராஜா தொடர்ந்து பயன்படுத்துகிறார்.. எனவே அவரின் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும் என சரிகம நிறுவனம் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறது.  பதிப்புரிமை உத்தரவை மீறியதாக இளையராஜா மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை கோரி சரிகம நிறுவனம் இந்த மனுவை தாக்கல் செய்திருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
மண்டாடி படம் எப்படி இருக்கு?.. ரசிகர்கள் சொல்வ்து என்ன?...

இசைஞானி இளையராஜாவுக்கு டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்.. என்ன காரணம்?

இசைஞானி இளையராஜாவுக்கு டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்.. என்ன காரணம்?பிரபல இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவுக்கு எதிராக பிரபல இசை நிறுவனமான சரிகம தொடர்ந்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில், டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கொளத்தூர் எம்.எல்.ஏ வி.எஸ்.பாபு உடல்நிலை எப்படி இருக்கிறது? மருத்துவமனையின் அறிக்கை..

கொளத்தூர் எம்.எல்.ஏ வி.எஸ்.பாபு உடல்நிலை எப்படி இருக்கிறது? மருத்துவமனையின் அறிக்கை..சென்னை கொளத்தூர் தொகுதி தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினரான வி.எஸ். பாபுவுக்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ள சம்பவம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மூச்சுத் திணறல் பிரச்சனை காரணமாக அவர் கடந்த செப்டம்பர் 9ஆம் தேதியன்று சென்னை அமைந்தகரையில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.

இளையராஜாவோட் சொத்தை பறிமுதல் பண்ணனும்!.. சரிகம நிறுவனம் வழக்கு!...

இளையராஜாவோட் சொத்தை பறிமுதல் பண்ணனும்!.. சரிகம நிறுவனம் வழக்கு!...இசையமைப்பாளர் இளையராஜா மற்றும் சரிகம ஆடியோ நிறுவனத்திற்கும் இடையே 134 திரைப்படங்களின் இசை மற்றும் ஒலிப்பதிவு காப்புரிமை தொடர்பான வழக்கு டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது .

மண்டாடி படம் எப்படி இருக்கு?.. ரசிகர்கள் சொல்வ்து என்ன?...

மண்டாடி படம் எப்படி இருக்கு?.. ரசிகர்கள் சொல்வ்து என்ன?...நடிகர் சூரி கதையின் நாயகனாக நடித்திருக்கும் மண்டாடி திரைப்படம் இன்று காலை திரையரங்குகளில் வெளியானது.

சமந்தாவின் நிச்சயதார்த்த மோதிரத்தின் மதிப்பு ரூ.1.5 கோடியா? அப்படி என்ன இருக்குது அந்த வைர மோதிரத்தில்?

சமந்தாவின் நிச்சயதார்த்த மோதிரத்தின் மதிப்பு ரூ.1.5 கோடியா? அப்படி என்ன இருக்குது அந்த வைர மோதிரத்தில்?பிரபல தென்னிந்திய நடிகை சமந்தா தனது நிச்சயதார்த்த மோதிரம் குறித்து பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பகிர்ந்துள்ளார்.