அனிருத் இசையில் விரைவில் அரசன் புரமோ!.. வெளியான அப்டேட்...
வெற்றிமாறன் தற்போது சிம்புவை வைத்து அரசன் என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு பல மாதங்களாகவே நடந்து வரும் நிலையில் இந்த படத்திலிருந்து அனிருத்தை தூக்கி விட்டு இசைக்கலைஞர் லிடியன் நாதஸ்வரத்தை போட்டு விட்டதாக சமீபத்தில் செய்திகள் வெளியானது. அதற்கு காரணம் சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியான அரசன் புரமோ வீடியோவுக்கு அனிருத் இசையமைக்கவில்லை. ஏனெனில் அப்போது அனிருத் தனது திருமண வேலையில் இருந்தார்..
சிம்பு ரசிகர்களை குஷிப்படுத்த தீபாவளியன்று 8 நிமிட வீடியோவை வெளியிட வெற்றிமாறனும், சிம்புவும் திட்டமிட்டதாகவும், ஆனால் அந்த வீடியோவுக்கு அனிருத் இசையமைக்காததால் வேறு வழியில்லாமல் Arasan Fire வீடியோவை வெளியிட்டதாக சொல்லப்பட்டது. இதில் கோபமடைந்த வெற்றிமாறன் அரசன் படத்திற்கு அனிருத்தை தூக்கிவிட்டு லிடியன் நாதஸ்வரத்தை இசையமைக்க வைக்க திட்டமிட்டருப்பதாக செய்திகள் வெளியானது..
இந்நிலையில், அரசன் படத்தின் 8 நிமிட புரமோ வீடியோவுக்கு விரைவில் அனிருத் இசையமைக்கவிருக்கிறார் எனவும், அந்த வீடியோ வெளியானதும் எல்லா வதந்திகளுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படும் என படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
சிம்பு ரசிகர்களை குஷிப்படுத்த தீபாவளியன்று 8 நிமிட வீடியோவை வெளியிட வெற்றிமாறனும், சிம்புவும் திட்டமிட்டதாகவும், ஆனால் அந்த வீடியோவுக்கு அனிருத் இசையமைக்காததால் வேறு வழியில்லாமல் Arasan Fire வீடியோவை வெளியிட்டதாக சொல்லப்பட்டது. இதில் கோபமடைந்த வெற்றிமாறன் அரசன் படத்திற்கு அனிருத்தை தூக்கிவிட்டு லிடியன் நாதஸ்வரத்தை இசையமைக்க வைக்க திட்டமிட்டருப்பதாக செய்திகள் வெளியானது..
இந்நிலையில், அரசன் படத்தின் 8 நிமிட புரமோ வீடியோவுக்கு விரைவில் அனிருத் இசையமைக்கவிருக்கிறார் எனவும், அந்த வீடியோ வெளியானதும் எல்லா வதந்திகளுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படும் என படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.