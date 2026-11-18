முதல்வர் விஜய்க்கு நன்றி... தனுஷ் வெளியிட்ட அறிக்கை....
ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் ஓம். பல வருடங்களுக்கு முன்பு செம்மரக்கட்டை கடத்துவதற்காக தமிழகத்தில் இருந்து ஆந்திரா சென்ற சிலர் ஆந்திர வனத்துறையால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர். அதை அடிப்படையாக வைத்து ஓம் திரைப்படத்தை உருவாக்கியுள்ளனர்.
சமீபத்தில் இந்த படத்தில் டிரெய்லர் வீடியோவும் வெளியானது. இந்த படத்தில் நெகட்டிவ் கதாபாத்திரத்தில் மம்முட்டி நடித்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. மேலும் போலீஸ் அதிகாரியாக சாய் பல்லவி நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்திருக்கிறார்.
இந்த திரைப்படம் வருகிற 20ம் தேதி வெளியாகவுள்ள நிலையில் நடிகர் தனுஷ் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நன்றி தெரிவித்து ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், ‘நவம்பர் 20ம் தேதி வெளியாகவுள்ள ஓம் படத்திற்கு காலை 6 மணி காட்சிக்கு அனுமதி கொடுத்த தமிழக அரசுக்கும், மரியாதைக்குரிய தமிழக முதல்வர் திரு.விஜய் அவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள்’ என அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
இந்த திரைப்படம் வருகிற 20ம் தேதி வெளியாகவுள்ள நிலையில் நடிகர் தனுஷ் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நன்றி தெரிவித்து ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், ‘நவம்பர் 20ம் தேதி வெளியாகவுள்ள ஓம் படத்திற்கு காலை 6 மணி காட்சிக்கு அனுமதி கொடுத்த தமிழக அரசுக்கும், மரியாதைக்குரிய தமிழக முதல்வர் திரு.விஜய் அவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள்’ என அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.