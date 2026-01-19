திங்கள், 19 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 19 ஜனவரி 2026 (10:59 IST)

டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் விஜய்!.. 2வது நாளாக மீண்டும் விசாரணை!...

vijay
கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக தற்போது சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகிறார்கள். ஏற்கனவே கரூருக்கு சென்று பல தகவல்களையும் சிபிஐ அதிகாரிகள் சேகரித்த நிலையில் தற்போது இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய தவெக நிர்வாகிகள் மற்றும் கரூர் மாவட்ட போலீஸ் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலரையும் டெல்லிக்கு வரவழைத்து நேரில் விசாரணை நடத்தினர்.

மேலும், தவெக தலைவர் விஜய்க்கும் சம்மன் அனுப்பப்பட்டது. இதையடுத்து, கடந்த 12ம் தேதி டெல்லி சென்ற விஜய் 13ஆம் தேதி காலை சிபிஐ விசாரணையில் கலந்து கொண்டார். சுமார் 7 மணி நேரம் சிபிஐ அதிகாரிகளின் கேள்விகளுக்கு அவர் பதில் அளித்தார். அதன்பின் பொங்கலுக்கு பின் மீண்டும் ஒரு நாள் விசாரணைக்கு வருகிறேன் என விஜய் சொல்லியதால் சிபிஐ அதிகாரிகளும் அதை ஏற்றுக் கொண்டார்கள்.

அதன்பின், 19ம் தேதியான இன்று விஜய் மீண்டும் ஆஜராக வேண்டும் என சிபிஐ அதிகாரிகள் சம்மன் அனுப்பியதை ஏற்று விஜய் நேற்று மாலை டெல்லி சென்று ஒரு நட்சத்திர ஹோட்டலில் தங்கினார். அதன்பின் இன்று காலை அவர் டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்திற்கு சென்று விசாரணைக்கு ஆஜரானார். தற்போது அவரின் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

விஜயிடனான விசாரணை இன்றோடு முடிந்துவிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கரூர் சம்பவம் தொடர்பான விசாரணையின் அறிக்கையை சிபிஐ விரைவில் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கவிருக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. விஜயோடு சேர்த்து 4 உதவி ஆய்வாளர்கள், 5 காவலர்கள் என மொத்தம் 9 பேர் சிபிஐ விசாரணையில் இன்று ஆஜராகியிருக்கிறார்கள்.

காங்கிரஸ் குழப்பம் நீடிப்பு.. விஜய் எடுக்க போகும் அதிரடி முடிவு..!

காங்கிரஸ் குழப்பம் நீடிப்பு.. விஜய் எடுக்க போகும் அதிரடி முடிவு..!தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான களம் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியின் தொடர் குழப்பங்களும், தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய்யின் மர்மமான மௌனமும் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

சென்னையில் இன்று தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலைகள் வரலாறு காணாத உச்சம்..!

சென்னையில் இன்று தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலைகள் வரலாறு காணாத உச்சம்..!சென்னையில் இன்று தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலைகள் வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளன.

‘பராசக்தி’ படத்தில் வரும் செழியன் கேரக்டர் நான் தான்: சீமான் பேட்டி..!

‘பராசக்தி’ படத்தில் வரும் செழியன் கேரக்டர் நான் தான்: சீமான் பேட்டி..!நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் மீண்டும் உருவான 'பராசக்தி' திரைப்படத்தை பார்த்த பிறகு, நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் உணர்ச்சிகரமான பேட்டி ஒன்றை அளித்துள்ளார். "பராசக்தி படத்தில் வரும் செழியன் கதாபாத்திரம் நான்தான்" என்று அவர் கூறியிருப்பது அரசியல் மற்றும் திரைத்துறையினரிடையே பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பொங்கலுக்கு போனவங்க திரும்பி வந்துட்டாங்க.. சென்னையில் கடும் போக்குவரத்து நெருக்கடி..!

பொங்கலுக்கு போனவங்க திரும்பி வந்துட்டாங்க.. சென்னையில் கடும் போக்குவரத்து நெருக்கடி..!செங்கல்பட்டு அடுத்த மகேந்திரா சிட்டி பகுதியில் இன்று காலை முதல் சுமார் 4 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு வாகனங்கள் அணிவகுத்து நிற்பதால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

அம்பானி மாசம் எவ்ளோ கரண்ட் பில் கட்றாரு தெரியுமா?!.. ஷாக் ஆயிடுவீங்க!...

அம்பானி மாசம் எவ்ளோ கரண்ட் பில் கட்றாரு தெரியுமா?!.. ஷாக் ஆயிடுவீங்க!...உலக பணக்காரர்களில் ஒருவராக இருப்பவர் முகேஷ் அம்பானி.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com