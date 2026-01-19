டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் விஜய்!.. 2வது நாளாக மீண்டும் விசாரணை!...
கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக தற்போது சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகிறார்கள். ஏற்கனவே கரூருக்கு சென்று பல தகவல்களையும் சிபிஐ அதிகாரிகள் சேகரித்த நிலையில் தற்போது இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய தவெக நிர்வாகிகள் மற்றும் கரூர் மாவட்ட போலீஸ் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலரையும் டெல்லிக்கு வரவழைத்து நேரில் விசாரணை நடத்தினர்.
மேலும், தவெக தலைவர் விஜய்க்கும் சம்மன் அனுப்பப்பட்டது. இதையடுத்து, கடந்த 12ம் தேதி டெல்லி சென்ற விஜய் 13ஆம் தேதி காலை சிபிஐ விசாரணையில் கலந்து கொண்டார். சுமார் 7 மணி நேரம் சிபிஐ அதிகாரிகளின் கேள்விகளுக்கு அவர் பதில் அளித்தார். அதன்பின் பொங்கலுக்கு பின் மீண்டும் ஒரு நாள் விசாரணைக்கு வருகிறேன் என விஜய் சொல்லியதால் சிபிஐ அதிகாரிகளும் அதை ஏற்றுக் கொண்டார்கள்.
அதன்பின், 19ம் தேதியான இன்று விஜய் மீண்டும் ஆஜராக வேண்டும் என சிபிஐ அதிகாரிகள் சம்மன் அனுப்பியதை ஏற்று விஜய் நேற்று மாலை டெல்லி சென்று ஒரு நட்சத்திர ஹோட்டலில் தங்கினார். அதன்பின் இன்று காலை அவர் டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்திற்கு சென்று விசாரணைக்கு ஆஜரானார். தற்போது அவரின் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
விஜயிடனான விசாரணை இன்றோடு முடிந்துவிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கரூர் சம்பவம் தொடர்பான விசாரணையின் அறிக்கையை சிபிஐ விரைவில் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கவிருக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. விஜயோடு சேர்த்து 4 உதவி ஆய்வாளர்கள், 5 காவலர்கள் என மொத்தம் 9 பேர் சிபிஐ விசாரணையில் இன்று ஆஜராகியிருக்கிறார்கள்.