தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும் சுறுசுறுப்பாகும் தமிழக காங்கிரஸ்.. 74 புதிய மாவட்ட தலைவர்கள் நியமனம்..!

தமிழக சட்டசபை தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் அமைப்பு ரீதியான மாவட்டங்களுக்கு புதிய தலைவர்களை நியமித்து அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைமை அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. 
 
கட்சியை அடிமட்ட அளவில் பலப்படுத்தும் நோக்கில், மொத்தம் உள்ள 71 அமைப்பு ரீதியான மாவட்டங்களில் பெரும்பாலான இடங்களுக்கு புதிய தலைவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். குறிப்பாக, சென்னையில் கராத்தே ஆர்.செல்வம் , கோபி , மதர்மா கனி  மற்றும் தில்லிபாபு ஆகியோர் பொறுப்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். 
 
தென் சென்னை பகுதிகளில் ஜோதி பொன்னம்பலம், விஜயசேகர் மற்றும் திலகர் ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதேபோல் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு செந்தில்குமார் மற்றும் பிரபு ஆகியோர் தலைவர்களாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
 
இந்த புதிய பட்டியலில் இளைஞர்களுக்கும் புதிய முகங்களுக்கும் பரவலாக வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், கன்னியாகுமரி மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகிய முக்கிய மாவட்டங்களுக்கான தலைவர்கள் இந்தப் பட்டியலில் இடம்பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  
 
