தொடர்புடைய செய்திகள்
- தவெகவுக்கு பெரும்பான்மை இல்லாமல் போனாலும்!.. சட்டசபையில் உதயநிதி நக்கல்!..
- கிளம்பும்போது விஜய்க்கு வணக்கம் சொன்ன உதயநிதி!.. சட்டப்பேரவையில் சம்பவம்!..
- முக ஸ்டாலினை சந்திக்கும் முதல்வர் விஜய்!.. இது செம டிவிஸ்ட்!...
- இனிமே மாண்புமிகு முதல்வர்னு சொல்லணும்!.. உதயநிதி என்ன பண்ணுவாரு?.... தவெகவினர் கேள்வி!..
- 39 வருடங்களுக்கு பின் முக ஸ்டாலின் இல்லாத சட்டசபை!.. திமுகவினர் சோகம்!..
விஜயின் ஜோசியருக்கு அரசுப்பதவி!. இட்ஸ் ராங்க் புரோ!.. கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்!....
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்து அக்கட்சியின் தலைவர் மற்றும் முன்னாள் நடிகர் விஜய் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுள்ளார். எனவே கவனிக்கத்தக்க ஒரு முதல்வராக விஜய் மாறியிருக்கிறார். முதல்வராக பதவியேற்ற பின்னர் அவரின் நடவடிக்கைகள் மக்களிடம் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. நேற்று கூட முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின், வைகோ, அன்புமணி ராமதாஸ், சீமான் ஆகிய பலரையும் நேரில் சந்தித்து ஸ்கோர் செய்தார்.
அதேபோல் இன்று காலை 717 டாஸ்மாக் மதுபானக்கடைகளி மூடவும் உத்தரவிட்டார். ஒருபக்கம் பெண்கள் பாதுகாப்பு, போதைப்பொருள் ஒழிப்பு ஆகியவற்றுக்கான நடவடிக்கைகளும் தீவிரமாக எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இப்படியெல்லாம் பாராட்டை பெற்று வரும் விஜய் திடீரென ஒரு விஷயத்தில் சறுக்கியிருக்கிறார்.
முதலமைச்சர் விஜயின் ஆஸ்தான ஜோதிடர் மற்றும் தவெக செய்தி தொடர்பாளரான ரிக்கி ரத்தன் பண்டிட்டுக்கு தமிழக அரசின் புதிய உயர் பதவி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. முதலமைச்சர் விஜயின் அரசியல் உதவியாளராக, சிறப்பு பணி அதிகாரி (Officer on Special Duty) அந்தஸ்தில் அவருக்கு பணி நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது..
அவருக்கான பணி வரையறுகள் தனியாக அறிவிக்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்திருக்கிறது. இந்த ரிக்கி ரத்தன் பண்டிட் ஆலோசனையில்தான் விஜய் தேர்தல் முடிவு வெளியாவதற்கு முன்பு திருச்செந்தூர், சாய்பாபா போன்ற கோவிலுக்கு சென்று வழிபட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. ஜோதிடருக்கு அரசு பணி ஒதுக்கப்பட்டிருப்பது எதிர்ப்பை பெற்று வருகிறது.
அதேபோல் இன்று காலை 717 டாஸ்மாக் மதுபானக்கடைகளி மூடவும் உத்தரவிட்டார். ஒருபக்கம் பெண்கள் பாதுகாப்பு, போதைப்பொருள் ஒழிப்பு ஆகியவற்றுக்கான நடவடிக்கைகளும் தீவிரமாக எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இப்படியெல்லாம் பாராட்டை பெற்று வரும் விஜய் திடீரென ஒரு விஷயத்தில் சறுக்கியிருக்கிறார்.
முதலமைச்சர் விஜயின் ஆஸ்தான ஜோதிடர் மற்றும் தவெக செய்தி தொடர்பாளரான ரிக்கி ரத்தன் பண்டிட்டுக்கு தமிழக அரசின் புதிய உயர் பதவி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. முதலமைச்சர் விஜயின் அரசியல் உதவியாளராக, சிறப்பு பணி அதிகாரி (Officer on Special Duty) அந்தஸ்தில் அவருக்கு பணி நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது..