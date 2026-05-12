Last Modified: Tuesday, 12 May 2026 (14:44 IST)

விஜயின் ஜோசியருக்கு அரசுப்பதவி!. இட்ஸ் ராங்க் புரோ!.. கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்!....

vijay rathan
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்து அக்கட்சியின் தலைவர் மற்றும் முன்னாள் நடிகர் விஜய் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக  பதவியேற்றுள்ளார். எனவே கவனிக்கத்தக்க ஒரு முதல்வராக விஜய் மாறியிருக்கிறார். முதல்வராக பதவியேற்ற பின்னர் அவரின் நடவடிக்கைகள் மக்களிடம் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. நேற்று கூட முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின், வைகோ, அன்புமணி ராமதாஸ், சீமான் ஆகிய பலரையும் நேரில் சந்தித்து ஸ்கோர் செய்தார்.

அதேபோல் இன்று காலை 717 டாஸ்மாக் மதுபானக்கடைகளி மூடவும் உத்தரவிட்டார். ஒருபக்கம் பெண்கள் பாதுகாப்பு, போதைப்பொருள் ஒழிப்பு ஆகியவற்றுக்கான நடவடிக்கைகளும் தீவிரமாக எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இப்படியெல்லாம் பாராட்டை பெற்று வரும் விஜய் திடீரென ஒரு விஷயத்தில் சறுக்கியிருக்கிறார்.

முதலமைச்சர் விஜயின் ஆஸ்தான ஜோதிடர் மற்றும் தவெக செய்தி தொடர்பாளரான ரிக்கி ரத்தன் பண்டிட்டுக்கு தமிழக அரசின் புதிய உயர் பதவி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. முதலமைச்சர் விஜயின் அரசியல் உதவியாளராக, சிறப்பு பணி அதிகாரி (Officer on Special Duty) அந்தஸ்தில் அவருக்கு பணி நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது..

அவருக்கான பணி வரையறுகள் தனியாக அறிவிக்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்திருக்கிறது. இந்த ரிக்கி ரத்தன் பண்டிட் ஆலோசனையில்தான் விஜய் தேர்தல் முடிவு வெளியாவதற்கு முன்பு திருச்செந்தூர், சாய்பாபா போன்ற கோவிலுக்கு சென்று வழிபட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. ஜோதிடருக்கு அரசு பணி ஒதுக்கப்பட்டிருப்பது எதிர்ப்பை பெற்று வருகிறது.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக மூன்றாவது இடத்திற்கு சென்றுவிட்ட நிலையில் சிவி சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையில் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ஒரு அணியாக ஒன்று சேர்ந்துள்ளனர்.

தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் தொகுதி தேர்தல் முடிவு குறித்த வழக்கில், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று மிக முக்கியமான தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.

தமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்கள் 717 டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளை மூட உத்தரவிட்டிருப்பதை மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவரும், உலக நாயகனுமான கமல்ஹாசன் மனதார வரவேற்றுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் கூறியதாவது:

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு 108 தொகுதிகள் மட்டுமே கிடைத்ததால் பெரும்பான்மைக்கு தேவையான 10 எம்எல்ஏக்களை காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தை கட்சி மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் கொடுத்தன. அதன் காரணமாகவே தவெக ஆட்சியமைத்து தற்போது விஜய் முதல்வராகவும் அமர்ந்திருக்கிறார்.

குடிதண்ணீர், சாலை மேம்பாடு மற்றும் அடிப்படை வசதிகள்: முதல்வர் ஆலோசனை விரைவில் அதிரடி அறிவிப்பு

தமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்கள், தமிழகத்தின் அடிப்படை உட்கட்டமைப்புகளை சீரமைப்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி வருகிறார். அதன் தொடர்ச்சியாக, இன்று தலைமை செயலகத்தில் குடிநீர் விநியோகம் மற்றும் சாலை மேம்பாட்டுப் பணிகள் குறித்த உயர்மட்ட ஆலோசனை கூட்டத்தை அவர் நடத்தினார்.