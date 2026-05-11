  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. udhyanidhi stalin respected chief minister vijay in assembly
Written By
Last Modified: Monday, 11 May 2026 (14:10 IST)

கிளம்பும்போது விஜய்க்கு வணக்கம் சொன்ன உதயநிதி!.. சட்டப்பேரவையில் சம்பவம்!..

udhyanidhi
Publish: Mon, 11 May 2026 (14:10 IST) Updated: Mon, 11 May 2026 (14:12 IST)
google-news
விஜய் அரசியல் கட்சியை துவங்கிய போது திமுகவை மட்டுமே டார்கெட் செய்து விமர்சனம் செய்ய தொடங்கினார். அதுவும் கரூர் சம்பவத்திற்கு பின் ‘திமுக ஒரு தீய சக்தி’ என கடுமையாக பேச தொடங்கினார். நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று ஆட்சியிலும் அமர்ந்துவிட்டது.

தவெக தலைவர் விஜய் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறிவிட்டார். விஜய் எதிர்த்து அரசியல் செய்த திமுக சட்டசபையில் எதிர்க்கட்சியாக அமர்ந்து விட்டது. அனேகமாக உதயநிதி ஸ்டாலின் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக நியமிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் இன்று சட்டசபையில் கூடியதும் தேர்தலில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சபாநாயகரின் முன்பு பதவியேற்றுக்கொண்டனர்.

பொதுவாக எதிர்க்கட்சியாக இருந்தாலும் பதவியேற்கும் போது முதல்வருக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வணக்கம் செல்வது ஒரு மரியாதை.. வழக்கம்.. ஆனால் உதயநிதி ஸ்டாலின் எம்.எல்.ஏவாக பதவியேற்ற போது முதலமைச்சரான விஜய்க்கு எந்த வணக்கமும் தெரிவிக்கவில்லை. இது ஊடகங்களில் செய்தியாக மாறியது.

அதேநேரம் அனைவரும் பதவியேற்று சட்டசபை முடிந்த பின் புறப்படும் போது உதயநிதி விஜயக்கு வணக்கம் வைத்தார். அப்போது பதிலுக்கு விஜயம் அவருக்கு வணக்கம் வைத்தார். ஒருபக்கம் இன்று மதியம் 2.30 மணிக்கு முதல்வர் விஜய் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலினை சந்திக்கவிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அடுத்த கட்டுரையில்
டெல்லி செல்லும் விஜய்!.. மோடி, அமித்ஷா உள்ளிட்ட பலரையும் சந்திக்க திட்டம்!...

இனிமேல் எந்த பெண் குழந்தையாவது தொட்டுப்பாரு.. சட்டம் கடுமையா ஆக்சன் எடுக்கும்...!

இனிமேல் எந்த பெண் குழந்தையாவது தொட்டுப்பாரு.. சட்டம் கடுமையா ஆக்சன் எடுக்கும்...!கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கில், மாவட்டக் காவல்துறை சார்பில் மிகச் சிறப்பான விழிப்புணர்வு முன்னெடுப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

முதல்வர் விஜய்க்கு என் ஆலோசனைகளையும் வாழ்த்துக்களையும் வழங்கினேன்: முக ஸ்டாலின்

முதல்வர் விஜய்க்கு என் ஆலோசனைகளையும் வாழ்த்துக்களையும் வழங்கினேன்: முக ஸ்டாலின்தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய மற்றும் ஆரோக்கியமான அரசியல் கலாச்சாரம் துளிர்விட்டுள்ளது. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள், இன்று பிற்பகல் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்.

எல்லாரையும் பாக்குறாரே!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்திப்பாரா விஜய்?...

எல்லாரையும் பாக்குறாரே!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்திப்பாரா விஜய்?...தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள சி.ஜோசப் விஜய் நாகரீக அரசியலை கையில் எடுத்திருக்கிறார். அதாவது தமிழகத்தின் மூத்த அரசியல்வாதிகளை நேரில் சென்று சந்தித்து அவர்களிடம் வாழ்த்து பெற்று வருகிறார்.

சீமானை சந்திக்கும் விஜய்!. இன்னும் யாரு?!.. பரபர அப்டேட்..

சீமானை சந்திக்கும் விஜய்!. இன்னும் யாரு?!.. பரபர அப்டேட்..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. இன்று காலை சட்டபேரவையில் விஜய் பெரம்பூர் எம்.எல்.ஏ.வாக பதவியேற்றுக்கொண்டார்.

பதவியேற்பு விழா: எடப்பாடியாரை கண்டுகொள்ளாத முதல்வர் விஜய்.. ஓபிஎஸ்க்கு வணக்கம் சொன்ன ஆச்சரியம்..!

பதவியேற்பு விழா: எடப்பாடியாரை கண்டுகொள்ளாத முதல்வர் விஜய்.. ஓபிஎஸ்க்கு வணக்கம் சொன்ன ஆச்சரியம்..!தமிழக சட்டமன்றத்தில் நடைபெற்ற புதிய எம்.எல்.ஏக்கள் பதவியேற்பு விழாவில், அரசியல் களம் வியக்கும் வகையிலான சில சுவாரசியமான சந்திப்புகள் அரங்கேறின.