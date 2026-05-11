கிளம்பும்போது விஜய்க்கு வணக்கம் சொன்ன உதயநிதி!.. சட்டப்பேரவையில் சம்பவம்!..
விஜய் அரசியல் கட்சியை துவங்கிய போது திமுகவை மட்டுமே டார்கெட் செய்து விமர்சனம் செய்ய தொடங்கினார். அதுவும் கரூர் சம்பவத்திற்கு பின் ‘திமுக ஒரு தீய சக்தி’ என கடுமையாக பேச தொடங்கினார். நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று ஆட்சியிலும் அமர்ந்துவிட்டது.
தவெக தலைவர் விஜய் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறிவிட்டார். விஜய் எதிர்த்து அரசியல் செய்த திமுக சட்டசபையில் எதிர்க்கட்சியாக அமர்ந்து விட்டது. அனேகமாக உதயநிதி ஸ்டாலின் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக நியமிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் இன்று சட்டசபையில் கூடியதும் தேர்தலில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சபாநாயகரின் முன்பு பதவியேற்றுக்கொண்டனர்.
பொதுவாக எதிர்க்கட்சியாக இருந்தாலும் பதவியேற்கும் போது முதல்வருக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வணக்கம் செல்வது ஒரு மரியாதை.. வழக்கம்.. ஆனால் உதயநிதி ஸ்டாலின் எம்.எல்.ஏவாக பதவியேற்ற போது முதலமைச்சரான விஜய்க்கு எந்த வணக்கமும் தெரிவிக்கவில்லை. இது ஊடகங்களில் செய்தியாக மாறியது.
அதேநேரம் அனைவரும் பதவியேற்று சட்டசபை முடிந்த பின் புறப்படும் போது உதயநிதி விஜயக்கு வணக்கம் வைத்தார். அப்போது பதிலுக்கு விஜயம் அவருக்கு வணக்கம் வைத்தார். ஒருபக்கம் இன்று மதியம் 2.30 மணிக்கு முதல்வர் விஜய் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலினை சந்திக்கவிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
