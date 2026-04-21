செவ்வாய், 21 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Updated : செவ்வாய், 21 ஏப்ரல் 2026 (17:25 IST)

10 முறை தோத்த பழனிச்சாமி என்னை கலாய்க்கிறார்!.. விஜய் நக்கல்!..

தமிழகத்தில் வருகிற 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கும் நிலையில் இன்றோடு தேர்தல் பிரச்சாரம் முடிவடைகிறது. எனவே இன்று காலை முதலே திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், தவெக தலைவர் விஜய் போன்ற அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் தமிழகத்தின் பல இடங்களிலும் பிரச்சாரம் செய்தார்கள்..

தவெக தலைவர் விஜய் இன்று சென்னையில் சில இடங்களில் பிரச்சாரம் செய்தார்.  நந்தனம் பகுதியில் நடந்த் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய விஜய் ‘நான் வீட்டை விட்டு வெளியே வருவதில்லை என பத்து முறை தோற்ற ஒருவர் (பழனிச்சாமி) சொல்கிறார். எடப்பாடி தொகுதியில் மட்டுமே பதுங்காமல் தமிழ்நாட்டில் வேறு தொகுதியில் உங்களால் நின்று உங்களால் வெற்றி பெற முடியுமா? வெற்றி பெறுவது அப்புறம் முதலில் நிற்க முடியும?’ என விஜய் கேள்வி எழுப்பினார்.

மேலும் தேர்தல் முடிவு வெளியாகும் மே 4ம் தேதி ஸ்டாலின் சார் ரொம்ப பீல் பண்ணுவார்.. ஏன்டா தேவையில்லாம இந்த விஜயை தொட்டோம்?.. ஏன்டா விஜய்க்கு இவ்வளவு பிரச்சனைகளை கொடுத்தோம்? ஏன்டா விஜய்க்கு எதிராக சதி செய்தோம்? என அவர் பீல் பண்ணுவார்.. மே 4ம் தேதி அக்னி நட்சத்திரம் தொடங்கும் நாள்.. கத்திரி வெயில் சுட்டெரிக்கும்.. மக்களுக்கு சூரியனை பிடிக்கவே பிடிக்காது.. எப்படா இந்த சூரியன் ஒழியும், மறையும் என மக்கள் காத்திருப்பார்கள்.. அன்று அது நடக்கும்’ என விஜய் பேசினார்

உங்க மேல தப்பில்லன்னா செந்தில்பாலாஜியை ஏன் கோவைக்கு அனுப்புனீங்க!?.. விஜய் கேள்வி!..

தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது மாலை 7 மணி ஆகிவிட்டது. ஆனால், காலை 12 மணி முதலே அவரை பார்க்க அங்கே பொதுமக்கள் கூடிவிட்டனர்.

போலீஸ் சொன்ன நேரத்தில் நான் கரூரில் இருந்தேன்!.. விஜய் ஆவேசம்!..

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கடந்த வருடம் செப்டம்பர் மாதம் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அங்கே அவரை பார்க்க பல ஆயிரம் மக்கள் கூடியதில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்தனர்

விஜய் செய்தியாளர்களை சந்திக்கணும்னு ரூல்ஸ் இருக்கா?!.. எஸ்.ஏ.சி கோபம்!...

நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை தூங்குவதிலிருந்தே செய்தியாளர் சிந்திப்பை நடத்த்தியதில்லை

உலக நாட்டு ஆர்மியே வந்தாலும் திருத்த முடியாது! - விஜய்யின் பிரச்சாரக் கூட்ட நெரிசல் குறித்து ப்ளூ சட்டை மாறன் விமர்சனம்!

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், அரசியல் தலைவர்களின் அனல்பறக்கும் பிரச்சாரங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன. குறிப்பாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்யின் பிரச்சாரக்

ஷேவ் செய்யாத அபராதம்.. கொண்டை போடாத பெண்களுக்கு ரூ.200 அபராதம்.. அரசு மருத்துவமனை அதிரடி உத்தரவு..

லக்னோவில் உள்ள டாக்டர் ராம் மனோகர் லோஹியா மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனத்தில், ஊழியர்களுக்காக பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள புதிய கட்டுப்பாடுகள் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஒரு தனியார் ஏஜென்சி மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த உத்தரவில், ஊழியர்களின் தோற்றம் மற்றும் ஒழுக்கம் சார்ந்த விதிமீறல்களுக்கு கடும் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

