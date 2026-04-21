10 முறை தோத்த பழனிச்சாமி என்னை கலாய்க்கிறார்!.. விஜய் நக்கல்!..
தமிழகத்தில் வருகிற 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கும் நிலையில் இன்றோடு தேர்தல் பிரச்சாரம் முடிவடைகிறது. எனவே இன்று காலை முதலே திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், தவெக தலைவர் விஜய் போன்ற அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் தமிழகத்தின் பல இடங்களிலும் பிரச்சாரம் செய்தார்கள்..
தவெக தலைவர் விஜய் இன்று சென்னையில் சில இடங்களில் பிரச்சாரம் செய்தார். நந்தனம் பகுதியில் நடந்த் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய விஜய் ‘நான் வீட்டை விட்டு வெளியே வருவதில்லை என பத்து முறை தோற்ற ஒருவர் (பழனிச்சாமி) சொல்கிறார். எடப்பாடி தொகுதியில் மட்டுமே பதுங்காமல் தமிழ்நாட்டில் வேறு தொகுதியில் உங்களால் நின்று உங்களால் வெற்றி பெற முடியுமா? வெற்றி பெறுவது அப்புறம் முதலில் நிற்க முடியும?’ என விஜய் கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும் தேர்தல் முடிவு வெளியாகும் மே 4ம் தேதி ஸ்டாலின் சார் ரொம்ப பீல் பண்ணுவார்.. ஏன்டா தேவையில்லாம இந்த விஜயை தொட்டோம்?.. ஏன்டா விஜய்க்கு இவ்வளவு பிரச்சனைகளை கொடுத்தோம்? ஏன்டா விஜய்க்கு எதிராக சதி செய்தோம்? என அவர் பீல் பண்ணுவார்.. மே 4ம் தேதி அக்னி நட்சத்திரம் தொடங்கும் நாள்.. கத்திரி வெயில் சுட்டெரிக்கும்.. மக்களுக்கு சூரியனை பிடிக்கவே பிடிக்காது.. எப்படா இந்த சூரியன் ஒழியும், மறையும் என மக்கள் காத்திருப்பார்கள்.. அன்று அது நடக்கும்’ என விஜய் பேசினார்