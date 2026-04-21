போலீஸ் சொன்ன நேரத்தில் நான் கரூரில் இருந்தேன்!.. விஜய் ஆவேசம்!..
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கடந்த வருடம் செப்டம்பர் மாதம் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அங்கே அவரை பார்க்க பல ஆயிரம் மக்கள் கூடியதில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் விஜயையும், தவெகவினரையும் முடக்கிப்போட்டது.
அதிலிருந்து விஜய் மீளவே மூன்று மாதங்கள் ஆகிவிட்டது. மக்கள் இறந்து போனதன் பின்னணியில் அரசியல் சதி இருக்கிறது என்று என விஜய் தீவிரமாக நம்புகிறார்.. அதையே தொடர்ந்து மேடைகளில் சொல்லி வருகிறார்.. குறிப்பாக இந்த விஷயத்தில் அவர் திமுகவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்த வருகிறார்..
இந்நிலையில், தேர்தல் பிரச்சாரம் இன்றோடு முடியும் நிலையில் சென்னை நந்தனத்தில் பேசிய விஜய் ‘கரூர் சம்பவத்தில் என் மீது பழிபோட்டார்கள். நாங்கள் இதிலெல்லாம் அரசியல் செய்ய மாட்டோம் என நல்லவர் போல் நடித்துவிட்டு சட்டசபையில் நான் தாமதமாக வந்ததான் இதற்கு காரணம் என்று பேசினார் ஸ்டாலின் சார்.
நாமக்கல்லில் இருந்து கரூர் வரைக்கும் நான் எவ்வளவு நேரத்தில் போனேன் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? நான் செல்லும் வழியெங்கும் எனக்காக காத்திந்த மக்களை நான் ஒதுக்கி விட்டு செல்ல முடியுமா?.. போலீசார் எனக்கு அனுமதி கொடுத்திருந்த நேரத்தில் நான் கரூரில் இருந்தேன். சதி செய்து என் மீது பழியை போட்டீர்கள். இதற்கு நான் நீதி கேட்டு வந்திருக்கிறேன் மக்கள்தான் எனக்கு நீதி வழங்க வேண்டும்.. நான் நீதி என்று சொல்வது வருகிற 23ஆம் தேதி நீங்கள் விசில் சின்னத்தில் வாக்களிப்பதுதான்’ என பேசியிருக்கிறார்.