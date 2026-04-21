செவ்வாய், 21 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 21 ஏப்ரல் 2026 (17:09 IST)

2 தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது மக்களுக்கு செய்யும் துரோகம்.. விஜய்யை மறைமுகமாக விமர்சனம் செய்த கமல்ஹாசன்..!

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் பிரச்சாரம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசன் கருத்து ஒன்று அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
நடிகர் விஜய்யின் பெயரை நேரடியாகக் குறிப்பிடாமல், இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது வாக்காளர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துரோகம் என்று அவர் சாடியுள்ளார்.
 
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், இந்த தேர்தலில் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார். இதனை சுட்டிக்காட்டிய கமல்ஹாசன், "இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது என்பது மக்களின் நம்பிக்கையை அவமதிக்கும் செயலாகும். ஒருவேளை இரண்டு இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றால், ஏதோ ஒரு தொகுதியை துறக்க வேண்டியிருக்கும். இது அந்த தொகுதி மக்களுக்குச் செய்யும் அநீதி" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
 
தனது ஆதரவாளர்கள் தன்னை ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் போட்டியிட வலியுறுத்தியும், தான் ஒரே ஒரு தொகுதியில் மட்டுமே போட்டியிட்டதாக கமல் கூறியுள்ளார். மக்களின் வாக்குகளைக் கேலிக்குரியதாக மாற்றாமல், நேர்மையான அரசியலை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பதே தனது நோக்கம் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
தேர்தல் பிரச்சாரம் முடிவடைந்துள்ள நிலையில் இந்த விமர்சனம், விஜய் மற்றும் கமல்ஹாசன் ரசிகர்களிடையே விவாதத்தை உருவாக்கியுள்ளது.
 
Edited by Siva

உங்க மேல தப்பில்லன்னா செந்தில்பாலாஜியை ஏன் கோவைக்கு அனுப்புனீங்க!?.. விஜய் கேள்வி!..தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது மாலை 7 மணி ஆகிவிட்டது. ஆனால், காலை 12 மணி முதலே அவரை பார்க்க அங்கே பொதுமக்கள் கூடிவிட்டனர்.

போலீஸ் சொன்ன நேரத்தில் நான் கரூரில் இருந்தேன்!.. விஜய் ஆவேசம்!..தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கடந்த வருடம் செப்டம்பர் மாதம் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அங்கே அவரை பார்க்க பல ஆயிரம் மக்கள் கூடியதில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்தனர்

விஜய் செய்தியாளர்களை சந்திக்கணும்னு ரூல்ஸ் இருக்கா?!.. எஸ்.ஏ.சி கோபம்!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை தூங்குவதிலிருந்தே செய்தியாளர் சிந்திப்பை நடத்த்தியதில்லை

உலக நாட்டு ஆர்மியே வந்தாலும் திருத்த முடியாது! - விஜய்யின் பிரச்சாரக் கூட்ட நெரிசல் குறித்து ப்ளூ சட்டை மாறன் விமர்சனம்!தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், அரசியல் தலைவர்களின் அனல்பறக்கும் பிரச்சாரங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன. குறிப்பாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்யின் பிரச்சாரக்

ஷேவ் செய்யாத அபராதம்.. கொண்டை போடாத பெண்களுக்கு ரூ.200 அபராதம்.. அரசு மருத்துவமனை அதிரடி உத்தரவு..லக்னோவில் உள்ள டாக்டர் ராம் மனோகர் லோஹியா மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனத்தில், ஊழியர்களுக்காக பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள புதிய கட்டுப்பாடுகள் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஒரு தனியார் ஏஜென்சி மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த உத்தரவில், ஊழியர்களின் தோற்றம் மற்றும் ஒழுக்கம் சார்ந்த விதிமீறல்களுக்கு கடும் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

