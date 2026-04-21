செவ்வாய், 21 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: செவ்வாய், 21 ஏப்ரல் 2026 (14:56 IST)

உலக நாட்டு ஆர்மியே வந்தாலும் திருத்த முடியாது! - விஜய்யின் பிரச்சாரக் கூட்ட நெரிசல் குறித்து ப்ளூ சட்டை மாறன் விமர்சனம்!

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், அரசியல் தலைவர்களின் அனல்பறக்கும் பிரச்சாரங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன. குறிப்பாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்யின் பிரச்சாரக் கூட்டங்களில் கட்டுக்கடங்காத மக்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. அவர் செல்லும் இடங்களிலெல்லாம் தொண்டர்களும், பொதுமக்களும் பெருமளவில் திரண்டு வருகின்றனர்.
 
குறிப்பாக, விஜய்யின் பிரச்சாரக் கூட்டங்களில் பெண்களின் கூட்டம் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது. சுட்டெரிக்கும் கோடை வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல், கூட்ட நெரிசலில் ஒருவரையொருவர் இடித்துக்கொண்டும், நசுங்கிக்கொண்டும் மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து விஜய்யைப் பார்த்துச் செல்கின்றனர். பல இடங்களில் முறையான கூட்ட நெரிசல் மேலாண்மை இல்லாததால் தள்ளுமுள்ளு ஏற்படும் சூழலும் நிலவுகிறது.
 
இந்த நிலையில், சென்னையில் இன்று நடைபெற்ற விஜய்யின் பிரச்சாரக் கூட்டத்திலும் கடும் நெரிசல் ஏற்பட்டது. இது குறித்து பிரபல சினிமா விமர்சகரான ப்ளூ சட்டை மாறன் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் கடுமையான விமர்சனத்தை முன்வைத்துள்ளார்.
கூட்ட நெரிசலில் சிக்கித் தவிக்கும் பெண்களின் நிலையைக் குறிப்பிட்டுப் பதிவிட்டுள்ள ப்ளூ சட்டை மாறன், "பெண்கள் பலர் வெயிலில் நசுங்கி பிதுங்கி இடித்தபடி நிற்கிறார்கள். இதுபோன்ற சமயங்களில் ஏற்படும் உயிரிழப்பிற்கும் திமுக தான் பொறுப்பா?" என்று கூறியுள்ளார்.
 
தொடர்ந்து அந்தப் பதிவில், "1% கூட ஒழுங்கற்ற இந்தக் கூட்டத்தை உலக நாட்டு ஆர்மிகள் வந்தாலுமே திருத்த முடியாது" என்று கூட்டத்தில் உள்ளவர்களின் பாதுகாப்பற்ற மற்றும் ஒழுங்கற்ற தன்மையை மிகக் கடுமையாகச் சாடியுள்ளார்.

மாலை 6 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை பைக்குகளுக்கு அனுமதி இல்லை: தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி

ஒரு எறும்பு 21 ஆயிரம்!.. கென்யாவிலிருந்து கடத்திய சீனருக்கு சிறை தண்டனை!...

விஜய்க்கும் உங்களுக்கும் உள்குத்து கூட்டணியா? - பாண்டேவின் கேள்விக்கு . சிரித்துக்கொண்டே பதிலளித்த சுந்தர்.சி

நீங்க என்ன கேட்டாலும் விஜய் பத்தி பேசமாட்டேன்!.. சுந்தர்.சி ராக்ஸ்!...

பாகிஸ்தான் செல்கிறாரா அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்.. சமாதானமா? சண்டையா?

