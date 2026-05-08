தொடர்புடைய செய்திகள்
- துரோகிங்க கூட ஆட்சி அமைக்க வாழ்த்துக்கள்!. விஜயை எச்சரிக்கும் விஜய பிரபாகரன்!...
- இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கிடம் மீண்டும் ஆதரவு கேட்ட தவெக!..
- விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுக்கவேண்டாம் என ஸ்டாலின் சொல்லவில்லை. இடதுசாரிகள் பேட்டி!...
- விஜய் 6 மணிக்கு மேல வேலை செய்யமாட்டார்!. இதுதான் காரணம்!. ஷோபா சந்திரசேகர் பேட்டி!..
- முழு ஆதரவுடன் ஆளுநரை சந்திக்கும் விஜய்!.. விரைவில் முதல்வராக பதவியேற்பு?...
118 வந்தாச்சி!. தமிழக முதல்வராகிறா விஜய்!... ஆளுநருடன் சந்திப்பு..
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளை பெற்றிருந்தாலும் ஆட்சி அமைக்க தேவையான ஆதரவு கிடைக்கவில்லை. தவெக ஆட்சி அமைக்க 10 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்பட்டது. ஆட்சியமைக்க தேவையான 117 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவுடன் வந்தால் மட்டுமே தவெகவை ஆட்சியமைக்க அழைப்பேன் என ஆளுநர் கூறிவிட்டார்.
எனவே, தேவையான ஆதரவை பெறும் முயற்சியில் தவெக இறங்கியது. அதில், காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகள் விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுக்க முன்வந்துள்ளது. எனவே தவெகவின் ஆதரவு எம்.எல்.ஏக்களின் எண்ணிக்கை 116ஆக உயர்ந்திருக்கிறது. ஆட்சியமைக்க இன்னும் இரண்டு எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு மட்டுமே தேவை. எப்படியும் விசிகட் 2 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவை தவெகவுக்கு கொடுத்துவிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே தவெக ஆட்சி அமைவதும், விஜய் முதல்வராவதும் உறுதியாக இருக்கிறது..
இதைத்தொடர்ந்து 3வது முறையாக ஆளுநரை சந்திப்பதற்காக விஜய் சென்றுள்ளார். இந்நிலையில்தான், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் கட்சியின் ஆதரவும் விஜய்க்கு கிடைத்திருக்கிறது. எனவே, விஜய்க்கு தேவையான 118 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு கிடைத்துவிட்டது. இதையடுத்து தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைவது உறுதியாகியிருக்கிறது. தவெக 107, காங்கிரஸ் 5, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 2, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 2, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் 2 என 118 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு கிடைத்துவிட்டது. அதாவது, விசிக ஆதரவு இல்லாமலேயே தவெகவுக்கு தேவையான ஆதரவு கிடைத்துவிட்டது.
எனவே, தேவையான ஆதரவை பெறும் முயற்சியில் தவெக இறங்கியது. அதில், காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகள் விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுக்க முன்வந்துள்ளது. எனவே தவெகவின் ஆதரவு எம்.எல்.ஏக்களின் எண்ணிக்கை 116ஆக உயர்ந்திருக்கிறது. ஆட்சியமைக்க இன்னும் இரண்டு எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு மட்டுமே தேவை. எப்படியும் விசிகட் 2 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவை தவெகவுக்கு கொடுத்துவிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே தவெக ஆட்சி அமைவதும், விஜய் முதல்வராவதும் உறுதியாக இருக்கிறது..
இதைத்தொடர்ந்து 3வது முறையாக ஆளுநரை சந்திப்பதற்காக விஜய் சென்றுள்ளார். இந்நிலையில்தான், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் கட்சியின் ஆதரவும் விஜய்க்கு கிடைத்திருக்கிறது. எனவே, விஜய்க்கு தேவையான 118 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு கிடைத்துவிட்டது. இதையடுத்து தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைவது உறுதியாகியிருக்கிறது. தவெக 107, காங்கிரஸ் 5, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 2, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 2, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் 2 என 118 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு கிடைத்துவிட்டது. அதாவது, விசிக ஆதரவு இல்லாமலேயே தவெகவுக்கு தேவையான ஆதரவு கிடைத்துவிட்டது.