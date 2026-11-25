பிளிப்கார்ட்டின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி கல்யாண் கிருஷ்ணமூர்த்தி திடீர் விலகல்.. என்ன காரணம்?
வால்மார்ட் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான முன்னணி இ-காமர்ஸ் நிறுவனமான பிளிப்கார்ட்டின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி கல்யாண் கிருஷ்ணமூர்த்தி, 11 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான பணிக்காலத்திற்கு பிறகு தனது பதவியிலிருந்து விலகுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நவம்பர் 25 அன்று வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பில், வரும் வாரங்களில் புதிய நிரந்தர தலைவர் நியமிக்கப்படுவார் என்றும், இடைக்கால தலைவராக நிறுவனத்தின் தலைமை தயாரிப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப அதிகாரி பாலாஜி தியாகராஜன் செயல்படுவார் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கல்யாண் கிருஷ்ணமூர்த்தி பதவி விலகுவதற்கான காரணம் குறித்து நிறுவனம் எந்த தகவலையும் வெளியிடவில்லை.
2017 ஜனவரியில் பிளிப்கார்ட் சிஇஓ-வாக பொறுப்பேற்ற அவர், 2018-ல் குழுமத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக உயர்த்தப்பட்டார். இ-காமர்ஸ், மளிகை மற்றும் ஃபின்டெக் துறைகளில் நிறுவனத்தின் விரிவாக்கத்தில் முக்கியப் பங்காற்றிய அவர், வால்மார்ட் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் ஐபிஓ தயாரிப்புகளிலும் வழிநடத்தினார்.
500 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பதிவுசெய்யப்பட்ட பயனர்களை கொண்ட பிளிப்கார்ட்டின் நீண்டகால இந்திய வாய்ப்புகளில் தொடர்ந்து உறுதியாக இருப்பதாக வால்மார்ட் தெரிவித்துள்ளது. பங்குச் சந்தை பட்டியலிடலுக்கான தயாரிப்புகள் நடந்து வரும் நிலையில், இந்த தலைமை மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது.