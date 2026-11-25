எம்.எல்.ஏக்களை தூக்கிய விஜய்.. பழிக்கு பழி தீர்த்த பழனிச்சாமி!.. நடந்தது என்ன?..
2026 தேர்தலில் தவெக வெற்றிபெற்று சட்டசபையில் முதலமைச்சர் விஜய் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை கூறியபோது எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையின் மீது அதிருப்தி கொண்ட சிவி சண்முகம், வேலுமணி உள்ளிட்ட 25 எம்.எல்.ஏக்கள் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். அது மட்டுமல்லாமல் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ஆறு பேர் தங்களின் பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு தவெகவில் இணைந்தனர்.
இது எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு அதிர்ச்சியையும், கோபத்தையும் ஏற்படுத்தியது.. இதையடுத்து குதிரை பேரம் நடத்தி அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களை முதல்வர் விஜய் விலைக்கு வாங்குகிறார் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார்..
அதோடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி பெற்ற தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் இரண்டு தொகுதிகளிலும் அதே வேட்பாளர்களை தவெக சார்பில் நிறுத்தி தவெக வெற்றி பெற்றுவிட்டது. அந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் அதிமுக மூன்றாம் இடத்திற்கு சென்றுவிட்டது
அந்தநிலையில்தான் கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ விவகாரம் பழனிச்சாமியிடம் சிக்கியது. இது தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்ததும் அதிமுகதான். அதன் காரணமாகத்தான் தற்போது அருள் விக்னேஷ் மீது எப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்யப்பட்டு அவர் மீது வழக்கு விசாரணை வரை சென்றுள்ளது..
அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களை தங்கள் பக்கம் தவெக இழுத்ததால் கோபமடைந்த பழனிச்சாமி கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ விவகாரத்தில் விஜயை பழிதீர்த்துவிட்டார் என்கிறார்கள். எப்படியும் அருள் விக்னேஷின் எம்.எல்.ஏ பதவி பறிக்கப்படும் அல்லது அவராகவே ராஜினாமா செய்வார் என சொல்லப்படுகிறது. தன்னிடமிருந்து 6 எம்.எல்.ஏக்களை தூக்கிய விஜயிடமிருந்து ஒரு எம்.எல்.ஏவை பழனிச்சாமி தூக்கிவிட்டார் என்கிறார்கள் அரசியல் விமர்சகர்கள்.
அதோடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி பெற்ற தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் இரண்டு தொகுதிகளிலும் அதே வேட்பாளர்களை தவெக சார்பில் நிறுத்தி தவெக வெற்றி பெற்றுவிட்டது. அந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் அதிமுக மூன்றாம் இடத்திற்கு சென்றுவிட்டது
அந்தநிலையில்தான் கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ விவகாரம் பழனிச்சாமியிடம் சிக்கியது. இது தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்ததும் அதிமுகதான். அதன் காரணமாகத்தான் தற்போது அருள் விக்னேஷ் மீது எப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்யப்பட்டு அவர் மீது வழக்கு விசாரணை வரை சென்றுள்ளது..