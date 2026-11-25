தீபம் ஏற்றாததற்கு கோவில் நிர்வாகம் தான் காரனம்.. நீதிமன்றத்தில் மன்னிப்பு கேட்ட தமிழக அரசு...
மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற முடியவில்லை என உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு அறிக்கை சமர்ப்பித்துள்ளதுடன், அதற்காக மன்னிப்பும் கோரியுள்ளது.
கோயில் நிர்வாகம் பாரம்பரிய பழக்கவழக்கங்களை காரணம் காட்டி அனுமதி மறுத்ததே இதற்கு காரணம் என மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் கிருஷ்ணா தாக்கல் செய்த பிரமாண பத்திரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நவம்பர் 24-ஆம் தேதி மட்டும் தீபத்தூணில் விளக்கேற்ற உச்ச நீதிமன்றம் ஒருமுறை அனுமதி அளித்திருந்த நிலையில், வழக்கமாக ஏற்றப்படும் உச்சி பிள்ளையார் கோயில் அருகே மட்டுமே தீபம் ஏற்றப்பட்டுள்ளது. அறங்காவலர் குழு ஒருமனதாக பாரம்பரிய வழக்கப்படி செயல்பட முடிவெடுத்ததாகவும், தீபத்தூண் என்பது பிரிட்டிஷ் காலத்தில் வைக்கப்பட்ட சர்வே கல் என்றும் கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
முன்னதாக, உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை மீறியதாக மனுதாரர் ராம ரவிக்குமார் தரப்பில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை கோரப்பட்டது. ஆனால், தாமாக முன்வந்து அவமதிப்பு வழக்கு தொடங்க மறுத்த உச்ச நீதிமன்றம், முறையான மனு தாக்கல் செய்தால் பரிசீலிக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளது. தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக திருப்பரங்குன்றம் மலையில் பொதுமக்கள் ஏறுவதற்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.