திங்கள், 20 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: திங்கள், 20 ஏப்ரல் 2026 (09:46 IST)

சங்கீதா தொடர்ந்த விவாகாரத்து வழக்கு!.. நீதிமன்றத்தில் இன்று ஆஜராவாரா விஜய்?..

vijay sangeetha
நடிகரும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜயின் மனைவி சங்கீதா கடந்த பிப்ரவரி 24ம் தேதி செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் விஜயிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டு மனு தாக்கல் செய்தார். விஜய் ஒரு பிரபலமான நடிகராகவும், அரசியல் கட்சி தலைவராகவும் இருப்பதால் அது எல்லோராலும் பேசப்பட்டது.

விஜய்க்கு வேறு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாகவும், அதைக் கேட்டபோது தன்னை விஜய் கொடுமைப்படுத்தியதாகவும், பொருளாதாரரீதியாக தன்னை முடக்கியதாகவும், நடிகையிடம் உள்ள தொடர்பை கைவிட்டு விடுகிறேன் என வாக்குறுதி கொடுத்ததாகவும், ஆனால் அதை அவர் பின்பற்றவில்லை எனவும் விவாகரத்துக்கான காரணங்களை சொல்லியிருந்தார் சங்கீதா..

ஆனால், இது ஒன்றும் அவ்வளவு பெரிய ஒர்த்தில்லை என மிகவும் சாதாரணமாக ரியாக்ட் செய்தார் விஜய். அதோடு விவாகரத்து விவகாரம் வெளியாகி சில நாட்களிலேயே நடிகை திரிஷாவைக் கூட்டிக்கொண்டு ஜோடியாக ஒரு திருமணத்திற்கு சென்று பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார். இந்நிலையில் சங்கீதா தொடர்ந்து விவாகரத்து வழக்கு இன்று செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வருகிறது.. முதல் கட்ட விசாரணைக்காக விஜய் நேரில் ஆஜராக வேண்டுமென செங்கல்பட்டு நீதிமன்றம் ஏற்கனவே சம்மன் அனுப்பியிருக்கிறது.

ஆனால் விஜய் இன்று திருவள்ளூர், பொன்னேரி, வில்லிவாக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்யவிருக்கிறார். எனவே அவர் நீதிமன்ற விசாரணையில் கலந்து கொள்ள மாட்டார் என்று கணிக்கப்படுகிறது..

திடீரென பிரீபெய்ட் திட்டத்தின் கட்டணத்தை உயர்த்திய ஏர்டெல்.. இனி 40 ரூபாய் அதிகம்..!பார்தி ஏர்டெல் நிறுவனம் தனது பிரபலமான 84 நாட்கள் காலாவதி கொண்ட பிரீபெய்ட் திட்டத்தின் விலையை எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி அமைதியாக உயர்த்தியுள்ளது. இதுவரை 859 ரூபாய்க்கு வழங்கப்பட்டு வந்த 'தினசரி 1.5 ஜிபி டேட்டா' திட்டத்தின் விலை தற்போது 899 ரூபாயாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சிறிய விலை உயர்வு ஏர்டெல் நிறுவனத்தின் சராசரி வருவாயை அதிகரிக்கும் நோக்கில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக கருதப்படுகிறது.

பேச்சுவார்த்தைக்கு வரமுடியாது.. டிரம்புக்கு செய்தி அனுப்பிய ஈரான்.. மீண்டும் போரா?ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையே அறிவிக்கப்பட்ட இரண்டு வார கால போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம் ஏப்ரல் 22-ம் தேதியுடன் முடிவுக்கு வரவுள்ள நிலையில், பாகிஸ்தானில் நடைபெறவிருந்த இரண்டாம் கட்ட அமைதி பேச்சுவார்த்தையை ஈரான் திட்டவட்டமாக நிராகரித்துள்ளது.

நாசிக் டிசிஎஸ் பெண் ஊழியர்களுக்கு பிரச்சனை.. work from home ஆர்டர் போட்ட நிர்வாகம்..!மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாசிக்கில் உள்ள டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் நிறுவனத்தின் பிபிஓ கிளையில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட பாலியல் தொல்லை மற்றும் கட்டாய மதமாற்ற புகார்கள் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இந்த விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்ததை தொடர்ந்து, நாசிக் கிளையில் பணியாற்றும் அனைத்து ஊழியர்களையும் வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்ய அந்நிறுவனம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்திய கப்பல் மீது துப்பாக்கி சூடு.. உடனே கப்பல் அதிகாரி கொடுத்த எச்சரிக்கை.. வைரலாகும் ஆடியோ..!ஹார்முஸ் நீரிணைப் பகுதியில் பயணம் செய்த இந்திய கப்பல்கள் மீது ஈரான் கடற்படை துப்பாக்கி சூடு நடத்தியதாக கூறப்படும் சம்பவம் உலகளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பான ஒரு ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

ஆப்பிள், சாம்சங் கடும் எதிர்ப்பு எதிரொலி.. முக்கிய திட்டத்தை கைவிட்ட இந்திய அரசு..!இந்தியாவில் விற்பனை செய்யப்படும் அனைத்து ஸ்மார்ட்போன்களிலும் 'ஆதார்' செயலியை கட்டாயமாக முன்கூட்டியே நிறுவியிருக்க வேண்டும் என்ற திட்டத்தை இந்திய அரசு தற்போது கைவிட்டுள்ளது. ஆப்பிள் மற்றும் சாம்சங் போன்ற முன்னணி ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனங்களின் கடும் எதிர்ப்பை தொடர்ந்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

