திங்கள், 20 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 20 ஏப்ரல் 2026 (10:02 IST)

மீண்டும் ஒற்றுமையாகும் இந்தியா கூட்டணி.. 2027 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இப்போதே ஆலோசனை..!

மீண்டும் ஒற்றுமையாகும் இந்தியா கூட்டணி.. 2027 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இப்போதே ஆலோசனை..!
உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தின் 2027 சட்டமன்ற தேர்தலில் சமாஜ்வாதி கட்சி மற்றும் காங்கிரஸ் இடையிலான கூட்டணி தொடரும் என்று அகிலேஷ் யாதவ் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். 
 
ஹரியானாவின் ரேவாரியில் நடைபெற்ற திருமண நிகழ்ச்சி ஒன்றில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், 'இந்தியா' கூட்டணி ஒற்றுமையாக இருப்பதாகவும், வரும் தேர்தலில் காங்கிரஸுடன் இணைந்தே களம் காணப்போவதாகவும் உறுதிப்படுத்தினார்.
 
"எங்களுக்கு எத்தனை இடங்கள் என்பது முக்கியமல்ல, வெற்றி வாய்ப்பு மட்டுமே முக்கியம்; வெற்றி பெறக்கூடியவர்களுக்குத் தான் வாய்ப்பு வழங்கப்படும்" என்று அகிலேஷ் யாதவ் தெரிவித்தார். ஏற்கனவே 2024 மக்களவை தேர்தலில் இந்த கூட்டணி உ.பி-யில் 43 இடங்களை கைப்பற்றி பாஜகவிற்கு பெரும் முட்டுக்கட்டை போட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
இதற்கிடையில், மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா மக்களவையில் தோல்வியடைந்ததை குறிப்பிட்டுப் பேசிய அகிலேஷ், பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அதிகாரத்தில் நீடிக்க தகுதியற்றது என்று சாடினார். 
 
2011-ம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த முயல்வது தவறானது என்றும், புதிய கணக்கெடுப்பு நடத்தாமல் இது குறித்து விவாதிக்க கூடாது என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார். 2029-ல் மக்களவை இடங்களை 816 ஆக உயர்த்தும் மசோதா தோற்கடிக்கப்பட்ட நிலையில், அகிலேஷின் இந்த அறிவிப்பு தேசிய அரசியலில் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
 
Edited by Siva

திடீரென பிரீபெய்ட் திட்டத்தின் கட்டணத்தை உயர்த்திய ஏர்டெல்.. இனி 40 ரூபாய் அதிகம்..!

திடீரென பிரீபெய்ட் திட்டத்தின் கட்டணத்தை உயர்த்திய ஏர்டெல்.. இனி 40 ரூபாய் அதிகம்..!பார்தி ஏர்டெல் நிறுவனம் தனது பிரபலமான 84 நாட்கள் காலாவதி கொண்ட பிரீபெய்ட் திட்டத்தின் விலையை எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி அமைதியாக உயர்த்தியுள்ளது. இதுவரை 859 ரூபாய்க்கு வழங்கப்பட்டு வந்த 'தினசரி 1.5 ஜிபி டேட்டா' திட்டத்தின் விலை தற்போது 899 ரூபாயாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சிறிய விலை உயர்வு ஏர்டெல் நிறுவனத்தின் சராசரி வருவாயை அதிகரிக்கும் நோக்கில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக கருதப்படுகிறது.

பேச்சுவார்த்தைக்கு வரமுடியாது.. டிரம்புக்கு செய்தி அனுப்பிய ஈரான்.. மீண்டும் போரா?

பேச்சுவார்த்தைக்கு வரமுடியாது.. டிரம்புக்கு செய்தி அனுப்பிய ஈரான்.. மீண்டும் போரா?ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையே அறிவிக்கப்பட்ட இரண்டு வார கால போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம் ஏப்ரல் 22-ம் தேதியுடன் முடிவுக்கு வரவுள்ள நிலையில், பாகிஸ்தானில் நடைபெறவிருந்த இரண்டாம் கட்ட அமைதி பேச்சுவார்த்தையை ஈரான் திட்டவட்டமாக நிராகரித்துள்ளது.

நாசிக் டிசிஎஸ் பெண் ஊழியர்களுக்கு பிரச்சனை.. work from home ஆர்டர் போட்ட நிர்வாகம்..!

நாசிக் டிசிஎஸ் பெண் ஊழியர்களுக்கு பிரச்சனை.. work from home ஆர்டர் போட்ட நிர்வாகம்..!மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாசிக்கில் உள்ள டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் நிறுவனத்தின் பிபிஓ கிளையில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட பாலியல் தொல்லை மற்றும் கட்டாய மதமாற்ற புகார்கள் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இந்த விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்ததை தொடர்ந்து, நாசிக் கிளையில் பணியாற்றும் அனைத்து ஊழியர்களையும் வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்ய அந்நிறுவனம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்திய கப்பல் மீது துப்பாக்கி சூடு.. உடனே கப்பல் அதிகாரி கொடுத்த எச்சரிக்கை.. வைரலாகும் ஆடியோ..!

இந்திய கப்பல் மீது துப்பாக்கி சூடு.. உடனே கப்பல் அதிகாரி கொடுத்த எச்சரிக்கை.. வைரலாகும் ஆடியோ..!ஹார்முஸ் நீரிணைப் பகுதியில் பயணம் செய்த இந்திய கப்பல்கள் மீது ஈரான் கடற்படை துப்பாக்கி சூடு நடத்தியதாக கூறப்படும் சம்பவம் உலகளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பான ஒரு ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

ஆப்பிள், சாம்சங் கடும் எதிர்ப்பு எதிரொலி.. முக்கிய திட்டத்தை கைவிட்ட இந்திய அரசு..!

ஆப்பிள், சாம்சங் கடும் எதிர்ப்பு எதிரொலி.. முக்கிய திட்டத்தை கைவிட்ட இந்திய அரசு..!இந்தியாவில் விற்பனை செய்யப்படும் அனைத்து ஸ்மார்ட்போன்களிலும் 'ஆதார்' செயலியை கட்டாயமாக முன்கூட்டியே நிறுவியிருக்க வேண்டும் என்ற திட்டத்தை இந்திய அரசு தற்போது கைவிட்டுள்ளது. ஆப்பிள் மற்றும் சாம்சங் போன்ற முன்னணி ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனங்களின் கடும் எதிர்ப்பை தொடர்ந்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

