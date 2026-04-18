சனி, 18 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Updated : சனி, 18 ஏப்ரல் 2026 (11:30 IST)

அமைச்சர் பதவிக்காக கண்ணீர் விட்டு அழுதவர் செங்கோட்டையன்!.. பழனிச்சாமி ஓப்பன்...

எம்ஜிஆர் அதிமுக துவங்கிய காலத்திலிருந்தே அந்த கட்சியில் பயணித்தவர் செங்கோட்டையன். அதன்பின் ஜெயலலிதா நன்மதிப்பைப் பெற்று கோவை கோபிசெட்டிபாளையம் தொகுதியில் பலமுறை எம்எல்ஏவாக வெற்றி பெற்றார். பலமுறை அமைச்சராகவும் இருந்திருக்கிறார்.
ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப் பின் யார் அடுத்த முதல்வர் என்கிற பட்டியலில் செங்கோட்டையனின் பெயரும் இருந்தது.. ஆனால் கூவத்தூரில் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை முதல்வராக சசிகலா தேர்வு செய்தார்..

ஒருகட்டத்தில் அதிமுகவிலிருந்து பிரிந்து சென்ற ஓ.பி.எஸ், டிடிவி தினகரன், சசிகலா ஆகியோரை கட்சியில் சேர்க்க வேண்டும் என செங்கோட்டையன் சொன்னதால் அவரை கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து நீக்கினார் பழனிசாமி. இதையடுத்து தன்னை விஜயின் தவெகவில் இணைத்து கொண்டார் செங்கோட்டையன்.

ஈரோட்டில் நேற்று பிரச்சாரம் செய்த செங்கோட்டையன் பழனிச்சாமியை கடுமையாக விமர்சித்தான் ‘முதல்நாள் இரவு வரை நான்தான் அடுத்த முதல்வர் என்பது முடிவாகியிருந்தது.. ஆனால் அடுத்த நாள் காலை மாறிவிட்டது. காலில் விழுந்து சரணடைந்து அந்த பதவியை பழனிச்சாமி வாங்கிக் கொண்டார் என்று பேசியிருந்தார்

இந்நிலையில், இதற்கு பிரச்சாரத்தில் பதிலடி கொடுத்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி ‘செங்கோடையன் தானாக எம்.எல்.ஏ ஆகவில்லை. அதிமுக தொண்டர்களின் உழைப்பால் கிடைத்த பதவி அது. செங்கோடையன் போன்றவர்களை மன்னிக்க முடியாது. அவர் நன்றி இல்லாதவர். அவரின் மீது அவரின் மனைவியும், மகனும் அம்மா ஜெயலலிதாவிடம் புகார் கொடுத்தனர். அப்போதுதான் அவர் எவ்வளவு மோசமானவர் என்பது அம்மாவுக்கு தெரிந்தது. உடனே அமைச்சர் பதவியிலிருந்து அவரை தூக்கினார். இவரை கட்சியிலேயே வைத்திருக்கக் கூடாது என அம்மா சொன்னார்.

செங்கோட்டையன் இருந்தவரை யாரும் எம்.எல்.ஏ ஆக முடியவில்லை. நல்ல சட்டை அணிந்தால் கூட அவருக்கு பிடிக்காது. கருணாநிதியின் படத்தை வைத்து சைக்கிள் கொடுத்தபோதே அவர் திமுகவின் பி டீம் என்பதை கண்டுபிடித்துவிட்டேன். எனக்கு நீங்கள் அமைச்சர் பதவி கொடுக்கவில்லையென்றால் யார் கொடுப்பார் என என்னிடம் கெஞ்சு கேட்டு கண்ணீர் விட்டு அழுதவர்தான் செங்கோட்டையன். இன்று ஏதோ உத்தமன் போல பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்’ என பேசினார்.

மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா தோல்வி.. மற்ற 2 மசோதாக்களையும் தாக்கல் செய்யாத மத்திய அரசு..!நாடாளுமன்ற மக்களவையில் பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு மசோதா உட்பட மூன்று முக்கிய மசோதாக்கள் போதிய ஆதரவு கிடைக்காததால் தோல்வியடைந்தன.

8000 பேர் வீட்டுக்கு போக தயாராக இருங்க.. ஃபேஸ்புக் நிறுவனத்தின் அறிவிப்பால் ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி..!ஃபேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் நிறுவனங்களின் தாய் நிறுவனமான மெட்டா அடுத்த மாதத்திற்குள் சுமார் 8,000 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது அந்த நிறுவனத்தின் மொத்த பணியாளர்களில் சுமார் 10 சதவீதமாகும்.

பெண்களுக்கான 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடு மசோதா தோல்வி.. 3ல் 2 பங்கு பெரும்பான்மை இல்லை..!நாடாளுமன்ற மக்களவையில் பெண்களுக்கான 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடு தொடர்பான அரசியலமைப்பு மசோதா, 2026 போதிய ஆதரவு கிடைக்காததால் தோல்வியடைந்தது. இந்த மசோதா நிறைவேற மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை தேவைப்பட்ட நிலையில், அரசுக்கு தேவையான ஆதரவு கிடைக்கவில்லை. வாக்கெடுப்பில் மசோதாவிற்கு ஆதரவாக 298 வாக்குகளும், எதிராக 230 வாக்குகளும் பதிவாகின.

ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை முழுவதுமாக திறந்துவிட்டோம்.. ஈரான் அறிவிப்பு.. ஆனால் திடீரென பிரச்சனை செய்யும் புரட்சி படை..!ஹார்முஸ் நீர்சந்தி "முழுமையாகத் திறக்கப்பட்டுள்ளதாக" ஈரானிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அப்பாஸ் அரக்ச்சி அறிவித்திருந்த நிலையில், தற்போது ஈரானின் புரட்சிகர காவல்படை புதிய நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த அறிவிப்பால் ஈரானிய அரசுக்குள்ளேயே முரண்பாடுகள் நிலவுவது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

நான் சொன்னதை தப்பா போட்டாங்க!.. பெண்களுக்கு திமுகதான் காவலன்!. பிரேமலதா யுடர்ன்!..தேமுதிக எப்போது அதிமுக போன்ற கட்சியுடன் கூட்டணி வைக்க துவங்கியதோ அப்போது முதலே பலமான பேரத்தை நடத்திய பிறகுதான் கூட்டணியில் இணைகிறது.

