செவ்வாய், 7 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 7 ஏப்ரல் 2026 (16:21 IST)

விஜயை இவ்ளோ திட்டியும் வீணாப்போச்சே!.. திமுகவிலிருந்து விலகிய பிடி செல்வகுமார்..

pt selvakumar
நடிகர் மற்றும் தவெக தலைவர் விஜயிடம் 30 வருடங்களுக்கு மேல் மேனேஜராக பணிபுரிந்தவர் பிடி செல்வகுமார். சில வருடங்களுக்கு முன்பு விஜய்யிடமிருந்து வெளியேறிவிட்டார். சில மாதங்களுக்கு முன்பு தன்னை திமுகவில் இணைத்துக் கொண்டார். அவருக்கு மாநில வர்த்தகர் அணி துணை செயலாளர் பதவியும் கொடுக்கப்பட்டது. அதன்பின் விஜயை தாக்கி தொடர்ந்து பேட்டிகள் கொடுத்து வந்தார்..

விஜய் யாருக்கும் எந்த உதவியும் செய்ய மாட்டார்.. விஜய் ஒரு சுயநலவாதி.. அவரிடம் பல வருடங்கள் வேலை செய்த பலருக்கும் அவர் எந்த உதவியும் செய்தது இல்லை. 30 வருடங்கள் பணிபுரிந்துவிட்டு வெளியே சென்ற எனக்கு ஒரு பைசா கூட கொடுக்கவில்லை. அப்பாவை மதிக்க மாட்டார்.. குழந்தைகளை, மனைவி பற்றி எந்த கவலையும் படமாட்டார்’ என்றெல்லாம் விஜயை பற்றி பேசிவந்தார்.

இந்நிலையில், திடீரென திமுகவிலிருந்து விலகுவதாக தற்போது அறிவித்திருக்கிறார்.. வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக சார்பாக போட்டியிட அவருக்கு சீட் கொடுக்கவில்லை என சொல்லப்படுகிறது. செய்தியாளர்களை சந்தித்த பிடி செல்வகுமார் ‘திமுகவில் வாரிசுகளுக்கும், வசதி படைத்தவர்களுக்கும் மட்டுமே சீட் கொடுக்கப்படுகிறது.. ஏதோ சதி நடந்து விட்டது.. என்னை ஒதுக்கி விட்டார்கள்’ என கூறினார்.

மேலும், திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் ‘கலப்பை மக்கள் இயக்கம் என்கிற அமைப்பு மூலம் குமரி மக்களுக்கு சேவை செய்து வந்தேன்.. திமுக மூலம் அங்கீகார கிடைக்கும் பட்சத்தில் மேலும் நல்ல செயல் திட்டங்களை செய்யலாம் என திட்டமிட்டிருந்தேன்.. காலம் எனக்கு அதிகாரம் கொடுப்பதை தள்ளிப் போடுகிறது.. எனவே திமுகவிலிருந்து விலகி மீண்டும் எனது பணியை தொடர விரும்புகிறேன்’ என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் ஒரு விஷப்பாம்பு.. மல்லிகார்ஜுன கார்கே கருத்து.. அமித்ஷா கொடுத்த பதிலடி..!

பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் ஒரு விஷப்பாம்பு.. மல்லிகார்ஜுன கார்கே கருத்து.. அமித்ஷா கொடுத்த பதிலடி..!பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பை "விஷப்பாம்பு" என விமர்சித்த காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் கருத்துக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

அரிசியில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் Rice Beer.. en Z மத்தியில் பிரபலமாகி வருவதால் பரபரப்பு..!

அரிசியில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் Rice Beer.. en Z மத்தியில் பிரபலமாகி வருவதால் பரபரப்பு..!அசாம் மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களின் பாரம்பரிய பானமான Rice Beer, தற்போது இந்திய இளைஞர்கள், குறிப்பாக Gen Z மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. வழக்கமான வணிக ரீதியான மதுபானங்களுக்கு மாற்றாக, இயற்கையான முறையில் நொதிக்க வைக்கப்பட்ட இந்த பானத்தை இளைஞர்கள் மாற்றாக கருதுகின்றனர்.

இன்று இரவு யாரும் ரயிலில் பயணம் செய்ய வேண்டாம்.. ஈரானியர்களுக்கு இஸ்ரேல் விடுத்த எச்சரிக்கை:

இன்று இரவு யாரும் ரயிலில் பயணம் செய்ய வேண்டாம்.. ஈரானியர்களுக்கு இஸ்ரேல் விடுத்த எச்சரிக்கை:மத்திய கிழக்கில் நிலவி வரும் போர் பதற்றங்களுக்கு மத்தியில், ஈரான் முழுவதும் உள்ள மக்கள் அடுத்த 12 மணி நேரத்திற்கு ரயில் பயணங்களை தவிர்க்குமாறு இஸ்ரேல் பாதுகாப்புப் படை நேரடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இனிமே வருஷத்துக்கு 2 முறை மட்டுமே CA தேர்வு!.. ICAS அதிரடி அறிவிப்பு..

இனிமே வருஷத்துக்கு 2 முறை மட்டுமே CA தேர்வு!.. ICAS அதிரடி அறிவிப்பு..வருடத்திற்கு மூன்று முறை நடைபெற்று வந்த சிஏ இறுதி தேர்வு இனிமேல் வருடத்திற்கு இரண்டு முறை மட்டுமே நடைபெறும் என இந்திய பட்டய கணக்காளர்கள் நிறுவனம் (ICAS) அறிவித்திருக்கிறது.

ஆதவ் அர்ஜுனா வேட்பு மனு பரீசலனை நிறுத்தம்!.. காரணம் என்ன?..

ஆதவ் அர்ஜுனா வேட்பு மனு பரீசலனை நிறுத்தம்!.. காரணம் என்ன?..பிரபல லாட்டரி அதிபர் மார்ட்டினின் மருமகன் ஆதவ் அர்ஜுனா. இவர் ஒரு தொழில் அதிபர். தன்னுடைய மனைவியின் பெயரிலும் தன்னுடைய பெயரிலும் பல நிறுவனங்களை தொடங்கினார்..

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com