  3. த‌மிழக‌ம்
  4. biggboss juli said she lost her baby because of vijay
Last Modified: Friday, 29 May 2026 (17:47 IST)

என் குழந்தை கலைந்து போனதுக்கு விஜய் சார்தான் காரணம்!.. பிக்பாஸ் ஜூலி அழுகை!...

சென்னை மெரினா கடற்கரையில் நடந்த ஜல்லிக்காட்டு போராட்டம் மூலம் பிரபலமானவர் ஜூலி. அதன்பின் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியிலும் கலந்துகொண்டார். சில திரைப்படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார். திமுக ஆதரவாளரான ஜுலி நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி துவங்கிய பின்னர் அவரை நக்கலடித்து பேசி வீடியோக்களை வெளியிட்டு வந்தார். குறிப்பாக கரூர் சம்பவத்தில் 41 பேர் இறந்துபோனதுக்கு விஜய்தான் காரணம் என தொடர்ந்து ஜூலி பேசி வந்தார்.  

அதுவும் தேர்தலுக்கு சில மாதங்கள் இருக்கும்போது விஜயின் ஒவ்வொரு மேடைப்பேச்சையும் விமர்சித்தும், நக்கலடித்தும் வந்தார். இதையடுத்து விஜய் ரசிகர்களும், தவெக ஆதரவாளர்களும் ஜூலியை கடுமையாக திட்டினார். ஒருபக்கம், திமுக எம்.எல்.ஏவுக்கு சொந்தமான ஒரு மருத்துவமனையில் நடந்த கிட்னி திருட்டு சம்பவத்தில் ஜூலிக்கு தொடர்பு இருப்பதாக சொல்லி தவெகவினர் அவரை விமர்சனம் செய்தனர். இது தொடர்பாக காவல் நிலையத்தில் ஜூலி மீது புகாரும் கொடுக்கப்பட்டது.

தற்போது விஜய் முதலமைச்சராகிவிட்ட நிலையில் இன்று ஊடகங்களை சந்தித்து பேசிய ஜூலி ‘கடந்த மார்ச் மாதம் விஜய் சாரோட ஆதரவாளர்கள் என் மீது சுமத்திய வீண் பழியால் காவல் நிலையத்திற்கு அழைந்ததால் என் முதல் குழந்தை கலைந்துபோய்விட்டது.  விஜர் சார் வேண்டுமென்றால் 51 உயிர் போனதுக்கு அவர் காரணமில்லை என சொல்லலாம். ஆனால், என் குழந்தை இல்லாமல் போனதுக்கு அவர்தான் காரணம்.. விஜய் ரசிகர்கள் என்னை மோசமாக திட்டியதால் ஏற்பட்ட மன உளைச்சலால்தான் என் குழந்தை கலஞ்சி போயிடுச்சி’ என கண்ணீர் மல்க பேசியிருக்கிறார்.

ஒருவழியாக தமிழகத்திற்கு டிஜிபி நியமனம்.. ஐபிஎஸ் அதிகாரி மகேஷ்குமார் அகர்வால்.. யார் இவர்?தமிழகக் காவல்துறையின் புதிய சட்டம் - ஒழுங்கு டிஜிபி மற்றும் மாநில காவல் படைத் தலைவராக மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி மகேஷ்குமார் அகர்வால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

திராவிட மாடல் ஆட்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறையின் அவலம்.. 2023ல் கட்டப்பட்ட பள்ளி மேற்கூரை இடிந்து விபத்து..!புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுநகர் பகுதியில் 2023-ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் கட்டப்பட்ட அரசுப் பள்ளி ஒன்றின் வகுப்பறை மேற்கூரை திடீரென இடிந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது. தற்போது மாணவர்களுக்கு கோடை விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளதால், வகுப்பறையில் மாணவர்கள் யாரும் இல்லாத சூழலில் மாபெரும் உயிர்ச்சேதமும் அசம்பாவிதமும் அதிர்ஷ்டவசமாக தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.

என் குழந்தை கலைந்து போனதுக்கு விஜய் சார்தான் காரணம்!.. பிக்பாஸ் ஜூலி அழுகை!...சென்னை மெரினா கடற்கரையில் நடந்த ஜல்லிக்காட்டு போராட்டம் மூலம் பிரபலமானவர் ஜூலி. அதன்பின் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியிலும் கலந்துகொண்டார்.

நீங்க டைம் எடுத்து கத்துக்கிற வரை தமிழ்நாடு தாங்காது சி.எம்.சார்!.. உதயநிதி கோபம்!...நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்தபோது திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு எதிராக நடந்த கொலை மற்றும் பாலியல் பலாத்காரங்கள் பற்றி மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார்.

முடி காணிக்கை செலுத்திய பக்தரிடம் லஞ்சம் வாங்கியவர்கள் சஸ்பெண்ட்.. இப்படி ஒரு செய்தியாவது சேகர்பாபு அமைச்சராக இருக்கும்போது வந்துச்சா?திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் கட்டணமில்லா முடி காணிக்கை செலுத்தும் பக்தர்களிடம் முறைகேடாக பணம் பெற்ற புகாரில் சங்கர், நாகராஜ் ஆகிய இரு பணியாளர்கள் தற்காலிக பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.