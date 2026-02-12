வியாழன், 12 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 12 பிப்ரவரி 2026 (10:18 IST)

விஜயை நம்பாதீங்க!.. ஓடிப்போய்விடுவார்!. முன்னாள் மேனேஜர் ஆவேசம்!...

விஜயை நம்பாதீங்க!.. ஓடிப்போய்விடுவார்!. முன்னாள் மேனேஜர் ஆவேசம்!...
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் குறி வைத்திருக்கிறார். நடிகராக தனக்கு கிடைத்த வரவேற்பு அரசியலிலும் கிடைக்கும் என அவர் நம்புகிறார். அதனால்தான் தவெகவுக்கும் திமுகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி என அவர் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்..

மேலும் கட்சி ஆரம்பித்து பல வருடம் ஆகிவிட்டது போல அவர் அதிமுகவையும், திமுகவையும் கடுமையாகவிமர்சிக்கிறார். அதிமுகவை அடிமை ஊழல் கட்சி என்றும் திமுகவை தீய சக்தி என்றும் பேசி வருகிறார். அவர் 2006 சட்டமன்ற தேர்தலில் ஒவ்வொரு வீட்டிலிருந்தும் ஒரு விஜய் வெளியே வந்து ஓட்டு போடுவார் என தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்..

இந்நிலையில், விஜயிடம் 30 வருடங்கள் மேனேஜராக இருந்தவரும், சமீபத்தில் திமுகவில் தன்னை இணைத்துக்கொண்டவருமான பிடி செல்வகுமார் செய்தியாளிடம் பேசிய போது ‘விஜயை நம்பாதீர்கள்.. விஜய் யாருக்கும் எந்த உதவியும் செய்ய மாட்டார்.. அவர் படம் தோல்வி அடைந்தால் அந்த தயாரிப்பாளரை கூட விஜய் சந்திக்க மாட்டார்.. அவரை அப்படியே வெளியே அனுப்பிவிடு என சொல்வார். ஏனெனில் அவருக்கு தோல்வியை பிடிக்காது..

நான் விஜயை நம்பி அவரின் கட்சியின் செலவழிக்கும் நபர்களுக்கு சொல்கிறேன்.. உங்கள் பணத்தை வீணடிக்காதீர்கள்.. தேர்தலில் தோற்றுப் போனால் விஜய் வெளிநாட்டுக்கு போய் விடுவார்.. அவர் யாருக்கும் எந்த உதவியும் செய்ய மாட்டார்.. அவரை நம்பாதீர்கள்’ என பேசியிருக்கிறார்..

விஜய்க்கு ஓட்டு போடுன்னு சொல்லி அடிச்சாங்க!.. திமுக கட்சியினரை வைத்து நாடகமா?..

விஜய்க்கு ஓட்டு போடுன்னு சொல்லி அடிச்சாங்க!.. திமுக கட்சியினரை வைத்து நாடகமா?..இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு சென்னை துறைமுகம் தொகுதியில் மக்களிடம் ஆய்வு எடுக்க சென்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை சேர்ந்த 5 பேரை ரவுடிகள் கடுமையாக தாக்கியதாக தவெக புகார் சொன்னது.

2% மட்டுமே வித்தியாசம்.. திமுக 32%, தவெக 30%, அதிமுக 28%.. இன்னும் 2 மாதத்தில் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம்.. லேட்டஸ்ட் கருத்துக்கணிப்பு..!

2% மட்டுமே வித்தியாசம்.. திமுக 32%, தவெக 30%, அதிமுக 28%.. இன்னும் 2 மாதத்தில் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம்.. லேட்டஸ்ட் கருத்துக்கணிப்பு..!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், சமீபத்திய கருத்துக்கணிப்புகள் அரசியல் ஜாம்பவான்களை அதிரவைத்துள்ளன.

அதிமுகவும் கைவிட்டது.. திமுகவும் கைவிட்டது.. நட்டாற்றில் நிற்கும் ராமதாஸ், பிரேமல்தா?

அதிமுகவும் கைவிட்டது.. திமுகவும் கைவிட்டது.. நட்டாற்றில் நிற்கும் ராமதாஸ், பிரேமல்தா?தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், பாமக மற்றும் தேமுதிக ஆகிய கட்சிகள் பெரும் நெருக்கடியை சந்தித்து வருகின்றன.

50 சீட், ஒரு துணை முதல்வர், 6 அமைச்சர்கள்.. காங்கிரசுக்கு தவெக கொடுத்த கடைசி வாய்ப்பு.. ராகுல் சுதாரிப்பாரா?

50 சீட், ஒரு துணை முதல்வர், 6 அமைச்சர்கள்.. காங்கிரசுக்கு தவெக கொடுத்த கடைசி வாய்ப்பு.. ராகுல் சுதாரிப்பாரா?தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வியூகங்கள் தற்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளன. குறிப்பாக, திமுக கூட்டணியில் நீண்டகாலமாக அங்கம் வகிக்கும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு, நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' ஒரு கவர்ச்சிகரமான மற்றும் இறுதியான வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இறந்த பின்னும் சமூக வலைதளங்களில் உலவலாம்: மெட்டாவின் ஏஐ 'மறுபிறவி' திட்டம்!

இறந்த பின்னும் சமூக வலைதளங்களில் உலவலாம்: மெட்டாவின் ஏஐ 'மறுபிறவி' திட்டம்!மெட்டா நிறுவனம் 'டிஜிட்டல் மறுபிறவி' எனப்படும் ஒரு வினோதமான தொழில்நுட்பத்திற்கு காப்புரிமை பெற்றுள்ளது. இதன் மூலம், ஒரு பயனர் சமூக வலைதளங்களில் இருந்து நீண்ட இடைவெளி எடுக்கும்போதோ அல்லது அவர் இறந்துவிட்டாலோ, அவருக்குப் பதிலாக ஒரு AI அந்தத் கணக்கை நிர்வகிக்கும்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com