  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. DMK Era School Roof Collapse In Pudukkottai Sparks Public Outrage
Written By
Last Updated : Friday, 29 May 2026 (17:56 IST)

திராவிட மாடல் ஆட்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறையின் அவலம்.. 2023ல் கட்டப்பட்ட பள்ளி மேற்கூரை இடிந்து விபத்து..!

புதுக்கோட்டை
Publish: Fri, 29 May 2026 (17:54 IST) Updated: Fri, 29 May 2026 (17:56 IST)
google-news
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுநகர் பகுதியில் 2023-ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் கட்டப்பட்ட அரசுப் பள்ளி ஒன்றின் வகுப்பறை மேற்கூரை திடீரென இடிந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது. தற்போது மாணவர்களுக்கு கோடை விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளதால், வகுப்பறையில் மாணவர்கள் யாரும் இல்லாத சூழலில் மாபெரும் உயிர்ச்சேதமும் அசம்பாவிதமும் அதிர்ஷ்டவசமாக தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.
 
கடந்த திமுக ஆட்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறை எவ்வாறு செயல்பட்டது என்பதற்கும், அரசு பணிகளில் நடைபெற்ற ஊழல்களுக்கும் இந்த சம்பவமே சாட்சியாக அமைந்துள்ளது என்று அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். கட்டிடம் கட்டப்பட்டு சில ஆண்டுகளிலேயே மேற்கூரை இடிந்து விழுந்திருப்பது, கட்டுமான பணிகளில் அரங்கேறியுள்ள தரம் தாழ்ந்த முறைகேடுகளை அப்பட்டமாக தோலுரித்து காட்டியுள்ளது.
 
பிள்ளைகளின் பாதுகாப்பில் விளையாடிய இந்த தரமற்ற கட்டுமானத்தை மேற்கொண்ட ஒப்பந்ததாரர் மற்றும் இதற்கு துணையாக இருந்த அதிகாரிகள் மீது உடனடியாக கடுமையான சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் தரப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது. 
 
இச்சம்பவம் புதுக்கோட்டை பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியதோடு, புதிய தவெக அரசின் கீழ் இத்தகைய பழைய ஊழல் ஒப்பந்ததாரர்கள் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

இதுகுறித்த பாலிமர் டிவியின் தொகுப்பு செய்தியின் வீடியோ
 
About Writer
Webdunia
அடுத்த கட்டுரையில்
ஒருவழியாக தமிழகத்திற்கு டிஜிபி நியமனம்.. ஐபிஎஸ் அதிகாரி மகேஷ்குமார் அகர்வால்.. யார் இவர்?

அரசுக் கல்லூரிகளில் இளநிலை பாடப்பிரிவுக்கு விண்ணப்பிக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு.. முக்கிய அறிவிப்பு..!

அரசுக் கல்லூரிகளில் இளநிலை பாடப்பிரிவுக்கு விண்ணப்பிக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு.. முக்கிய அறிவிப்பு..!தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் 2026-2027ஆம் கல்வியாண்டிற்கான இளநிலை பட்டப்படிப்புகளில் சேருவதற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் வரும் ஜூன் 1-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக இதற்கான கால அவகாசம் முடிவடைய இருந்த நிலையில், மாணவர்களின் நலன் மற்றும் கோரிக்கைகளைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த அதிரடி நீட்டிப்பு உத்தரவை உயர்கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ளது.

ஒருவழியாக தமிழகத்திற்கு டிஜிபி நியமனம்.. ஐபிஎஸ் அதிகாரி மகேஷ்குமார் அகர்வால்.. யார் இவர்?

ஒருவழியாக தமிழகத்திற்கு டிஜிபி நியமனம்.. ஐபிஎஸ் அதிகாரி மகேஷ்குமார் அகர்வால்.. யார் இவர்?தமிழகக் காவல்துறையின் புதிய சட்டம் - ஒழுங்கு டிஜிபி மற்றும் மாநில காவல் படைத் தலைவராக மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி மகேஷ்குமார் அகர்வால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

திராவிட மாடல் ஆட்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறையின் அவலம்.. 2023ல் கட்டப்பட்ட பள்ளி மேற்கூரை இடிந்து விபத்து..!

திராவிட மாடல் ஆட்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறையின் அவலம்.. 2023ல் கட்டப்பட்ட பள்ளி மேற்கூரை இடிந்து விபத்து..!புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுநகர் பகுதியில் 2023-ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் கட்டப்பட்ட அரசுப் பள்ளி ஒன்றின் வகுப்பறை மேற்கூரை திடீரென இடிந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது. தற்போது மாணவர்களுக்கு கோடை விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளதால், வகுப்பறையில் மாணவர்கள் யாரும் இல்லாத சூழலில் மாபெரும் உயிர்ச்சேதமும் அசம்பாவிதமும் அதிர்ஷ்டவசமாக தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.

என் குழந்தை கலைந்து போனதுக்கு விஜய் சார்தான் காரணம்!.. பிக்பாஸ் ஜூலி அழுகை!...

என் குழந்தை கலைந்து போனதுக்கு விஜய் சார்தான் காரணம்!.. பிக்பாஸ் ஜூலி அழுகை!...சென்னை மெரினா கடற்கரையில் நடந்த ஜல்லிக்காட்டு போராட்டம் மூலம் பிரபலமானவர் ஜூலி. அதன்பின் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியிலும் கலந்துகொண்டார்.

நீங்க டைம் எடுத்து கத்துக்கிற வரை தமிழ்நாடு தாங்காது சி.எம்.சார்!.. உதயநிதி கோபம்!...

நீங்க டைம் எடுத்து கத்துக்கிற வரை தமிழ்நாடு தாங்காது சி.எம்.சார்!.. உதயநிதி கோபம்!...நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்தபோது திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு எதிராக நடந்த கொலை மற்றும் பாலியல் பலாத்காரங்கள் பற்றி மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார்.