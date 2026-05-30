Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Saturday, 30 May 2026 (11:54 IST)

பொக்லைன் ஆபரேட்டர் மீது தாக்குதல்!.. தவெக நிர்வாகி கட்சியிலிருந்து நீக்கம்!..

Publish: Sat, 30 May 2026 (11:54 IST) Updated: Sat, 30 May 2026 (11:59 IST)
தமிழகத்தில் தற்போது விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. விஜயின் மக்கள் இயகக்த்தில் பல வருடங்களாக இருந்த பல நிர்வாகிகள் தற்போது எம்.எல்.ஏக்களாகவும், அமைச்சர்களாகவும் மாறியிருக்கிறார்கள். ஒருபக்கம் தவெக ஆட்சி நடைபெறுவதை சாதகமாக பயன்படுத்திக்கொண்டு பல இடங்களில் தவெக நிர்வாகிகள் அவர்களின் தொகுதியில் வசிக்கும் மக்களிடம் பணம் கேட்டு மிரட்டும் வேலையில் இறங்கியிருக்கிறார்கள். மணல் குவாரி உரிமையாளர்களை பணம் கேட்டு மிரட்டுவது உள்ளிட்ட பல சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. சமீபத்தில் கூட அதில் தொடர்புடைய ஒரு கட்சி நிர்வாகி நீக்கப்பட்டார்.

இந்நிலையில்தான், சென்னை தாம்பரம் அருகே பெருங்களத்தூரில் பொக்லைன் ஆபரேட்டரை சிலர் தாக்கிய சம்பவம் வீடியோவாக இன்று காலை சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியானது. விசாரணையில் ஆபரேட்டரை தாக்கியது செங்கல்பட்டு வட மேற்கு மாவட்ட தவெக தொண்டரணி அமைப்பாளர் ஜெய் கிருஷ்ணன் என்பது தெரியவந்தது.

பெருங்களத்தூர் பாலாஜி நகரில் கட்டிடத்தை இடிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த அழகு துறை என்பவரை ஜெய் கிருஷ்ணன் தனது ஆதரவாளர்களுடன் சென்று பணம் கேட்டு மிரட்டி தாக்கியது தெரிய வந்திருக்கிறது. அந்த வீடியோ வைரலான நிலையில்தான் அவர் மீது தற்போது தவெக தலைமை நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது..
தவெக தலைவர் விஜய் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட போது வீட்டில் உள்ள குழந்தைகள் தவெகவுக்கு ஓட்டு போட வேண்டும் என தங்களின் தாய், தந்தை மற்றும் தாத்தா, பாட்டிகளை வற்புறுத்த வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தார்.

கேரளாவில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்திருக்கிறது.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக தோல்வியடைந்து 3வது இடத்திற்கு சென்றது.

ஏற்கனவே 2021 சட்டமன்ற தேர்தல் மற்றும் 2024 பாராளுமன்றத்தில் தேர்தல் என தொடர் தோல்விகளை சந்தித்த அதிமுக 2026 சட்டமன்ற தேர்தலிலும் படுதோல்வி அடைந்து மூன்றாவது இடத்திற்கு சென்று எதிர்கட்சியாக கூட அமர முடியாத நிலையில் இருக்கிறது.

தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நடிகராக வலம் வருபவர் அஜித் குமார். விஜயை போலவே இவருக்கும் ஏராளமான ரசிகர் கூட்டம் உண்டு. சினிமாவில் நடிப்பது மட்டுமின்றி கடந்த சில வருடங்களாக கார் ரேஸில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறார் அஜித் .