  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. covai sulur culprit is admitted in hospital
Written By
Last Modified: Saturday, 30 May 2026 (17:43 IST)

கோவை சூலூர் சிறுமி கொலை!.. சிறையில் கார்த்தியை கடுமையாக தாக்கிய கைதிகள்!...

sulur
Publish: Sat, 30 May 2026 (17:43 IST) Updated: Sat, 30 May 2026 (17:47 IST)
google-news
சமீபத்தில் கோவை சூலூரில் 10 வயது சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொடுமையாக கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் நாடெங்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

விசாரணையில் சிறுமியின் வீட்டில் அருகில் வசிக்கும் கார்த்தி என்பவர் சாக்லேட் வாங்கி தருவதாக சொல்லி சிறுமியை பைக்கில் கூட்டிச் சென்று அந்த கொடூர சம்பவம் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து கார்த்தி மற்றும் ஒரு நண்பர் ஒருவரையும் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை வாங்கி கொடுப்போம் என ஏற்கனவே தமிழக முதல்வர் விஜய் சிறுமியின் பெற்றோரிடம் உறுதியளித்திருக்கிறார். இந்நிலையில், சிறையில் இருந்த கார்த்தியை சக கைதிகள் ஸ்பூன் மற்றும் தட்டால் கடுமையாக தாக்கியிருக்கிறார்கள். இதன் காரணமாக கார்த்தி பலத்த காயமடைந்தார். இதையடுத்து கார்த்தி தற்போது கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கோவை சூலூர் சிறுமி கொலை!.. சிறையில் கார்த்தியை கடுமையாக தாக்கிய கைதிகள்!...

கோவை சூலூர் சிறுமி கொலை!.. சிறையில் கார்த்தியை கடுமையாக தாக்கிய கைதிகள்!...சமீபத்தில் கோவை சூலூரில் 10 வயது சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொடுமையாக கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் நாடெங்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

ஆலங்குளம் அரிவாள் வெட்டு!.. சைக்கோ கும்பலின் அதிர்ச்சி பின்னணி!..

ஆலங்குளம் அரிவாள் வெட்டு!.. சைக்கோ கும்பலின் அதிர்ச்சி பின்னணி!..தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளத்தை அடுத்துள்ள நெட்டூர் மாதா கோவில் அருகில் உள்ள ஒரு திருமண மண்டபத்திற்கு வெளியே நின்று கொண்டிருந்த சிலரை இருசக்கர வாகனங்கள் வந்த ஒரு கும்பல் சரமாரியாக வெட்டியது.

திருப்பரங்குன்றம் கோவிலில் கூட்ட நெரிசல்!.. 87 பேர் மயக்கம்..

திருப்பரங்குன்றம் கோவிலில் கூட்ட நெரிசல்!.. 87 பேர் மயக்கம்..திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோவிலில் இன்று வைகாசி விசாகத் திருவிழா நடைபெற்றது.

ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடுவாரா டிரம்ப்?!.. அமெரிக்கா - ஈரான் போர் முடிவுக்கு வருமா

ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடுவாரா டிரம்ப்?!.. அமெரிக்கா - ஈரான் போர் முடிவுக்கு வருமாகடந்த பிப்ரவரி மாதம் 28ம் தேதி ஈரான் மீது அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் தாக்குதல் நடத்த துவங்கியது.

தாத்தா விஜய்க்கு ஓட்டு போடுங்க!.. நீதிபதி சுவாமிநாதன் சொன்ன சுவாரஸ்ய தகவல்!.

தாத்தா விஜய்க்கு ஓட்டு போடுங்க!.. நீதிபதி சுவாமிநாதன் சொன்ன சுவாரஸ்ய தகவல்!.தவெக தலைவர் விஜய் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட போது வீட்டில் உள்ள குழந்தைகள் தவெகவுக்கு ஓட்டு போட வேண்டும் என தங்களின் தாய், தந்தை மற்றும் தாத்தா, பாட்டிகளை வற்புறுத்த வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தார்.