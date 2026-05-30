தொடர்புடைய செய்திகள்
- மூடப்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகள் மீண்டும் திறப்பு!.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி..
- வரதட்சணையை தட்டிக்கேட்ட பெண்ணின் தந்தை அடித்துக்கொலை!.. மருமகன் வெறிச்செயல்!..
- கோவை சூலூர் சிறுமி விவகாரம்!.. கார்த்திக், மோகன்ராஜ் இருவர் மீதும் குண்டாஸ்!...
- என்னவிலை அழகே.. நல்ல விலைக்கு வாங்க வருவேன்!. தவெகவை கலாய்க்கும் சிபிஎம் கனகராஜ்!..
- போலீஸ் சிரிக்கவே கூடாதா?!.. வன்னியரசு!..
கோவை சூலூர் சிறுமி கொலை!.. சிறையில் கார்த்தியை கடுமையாக தாக்கிய கைதிகள்!...
சமீபத்தில் கோவை சூலூரில் 10 வயது சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொடுமையாக கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் நாடெங்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
விசாரணையில் சிறுமியின் வீட்டில் அருகில் வசிக்கும் கார்த்தி என்பவர் சாக்லேட் வாங்கி தருவதாக சொல்லி சிறுமியை பைக்கில் கூட்டிச் சென்று அந்த கொடூர சம்பவம் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து கார்த்தி மற்றும் ஒரு நண்பர் ஒருவரையும் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை வாங்கி கொடுப்போம் என ஏற்கனவே தமிழக முதல்வர் விஜய் சிறுமியின் பெற்றோரிடம் உறுதியளித்திருக்கிறார். இந்நிலையில், சிறையில் இருந்த கார்த்தியை சக கைதிகள் ஸ்பூன் மற்றும் தட்டால் கடுமையாக தாக்கியிருக்கிறார்கள். இதன் காரணமாக கார்த்தி பலத்த காயமடைந்தார். இதையடுத்து கார்த்தி தற்போது கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
விசாரணையில் சிறுமியின் வீட்டில் அருகில் வசிக்கும் கார்த்தி என்பவர் சாக்லேட் வாங்கி தருவதாக சொல்லி சிறுமியை பைக்கில் கூட்டிச் சென்று அந்த கொடூர சம்பவம் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து கார்த்தி மற்றும் ஒரு நண்பர் ஒருவரையும் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை வாங்கி கொடுப்போம் என ஏற்கனவே தமிழக முதல்வர் விஜய் சிறுமியின் பெற்றோரிடம் உறுதியளித்திருக்கிறார். இந்நிலையில், சிறையில் இருந்த கார்த்தியை சக கைதிகள் ஸ்பூன் மற்றும் தட்டால் கடுமையாக தாக்கியிருக்கிறார்கள். இதன் காரணமாக கார்த்தி பலத்த காயமடைந்தார். இதையடுத்து கார்த்தி தற்போது கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.