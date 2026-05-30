  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. backgroudn of alangulam gang in trunelveli
Written By
Last Modified: Saturday, 30 May 2026 (17:19 IST)

ஆலங்குளம் அரிவாள் வெட்டு!.. சைக்கோ கும்பலின் அதிர்ச்சி பின்னணி!..

alankulam
Publish: Sat, 30 May 2026 (17:19 IST) Updated: Sat, 30 May 2026 (17:22 IST)
google-news
தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளத்தை அடுத்துள்ள நெட்டூர் மாதா கோவில் அருகில் உள்ள ஒரு திருமண மண்டபத்திற்கு வெளியே நின்று கொண்டிருந்த சிலரை இருசக்கர வாகனங்கள் வந்த ஒரு கும்பல் சரமாரியாக வெட்டியது.

அதில் ஏழு பேர் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
சிசிடிவி கேமரா பதிவில் பதிவான காட்சிகளின் அடிப்படையில் சேரன்மகாதேவி அருகே இன்று காலை 4 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். அதன்பின் மூன்று சிறுவர்களையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.

இந்நிலையில்தான் ஆலங்குளம் மற்றும் மானூர் பகுதிகளில் அரிவாள் வெட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டிருந்த இந்த கும்பலை பற்றிய பகீர் தகவல் வெளியே தெரிய வந்திருக்கிறது. இந்த கும்பல்தான் நேற்று முன்தினம் பிரம்மதேசம் பகுதியில் பைக்கில் சென்றவரை வெட்டி பண பறிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

அவரிடம் பணம் இல்லாததால் வாகைக்குளம் சிற்ப தொழிற்கூடத்தையும் அடித்து நொறுக்கி பணத்தை பறித்துள்ளனர்.  இதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் ஆலங்குளத்தில் திருமண பேனர் முன்விரோதம் காரணமாக அங்கும் சிலரை வெட்டியது தெரியவந்துள்ளது. மானூரில் சாலையில் நடந்து கொண்டிருந்த சிலரையும் இவர்கள் வெட்டியிருக்கிறார்கள்.

கோவை சூலூர் சிறுமி கொலை!.. சிறையில் கார்த்தியை கடுமையாக தாக்கிய கைதிகள்!...

கோவை சூலூர் சிறுமி கொலை!.. சிறையில் கார்த்தியை கடுமையாக தாக்கிய கைதிகள்!...சமீபத்தில் கோவை சூலூரில் 10 வயது சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொடுமையாக கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் நாடெங்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

ஆலங்குளம் அரிவாள் வெட்டு!.. சைக்கோ கும்பலின் அதிர்ச்சி பின்னணி!..

ஆலங்குளம் அரிவாள் வெட்டு!.. சைக்கோ கும்பலின் அதிர்ச்சி பின்னணி!..தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளத்தை அடுத்துள்ள நெட்டூர் மாதா கோவில் அருகில் உள்ள ஒரு திருமண மண்டபத்திற்கு வெளியே நின்று கொண்டிருந்த சிலரை இருசக்கர வாகனங்கள் வந்த ஒரு கும்பல் சரமாரியாக வெட்டியது.

திருப்பரங்குன்றம் கோவிலில் கூட்ட நெரிசல்!.. 87 பேர் மயக்கம்..

திருப்பரங்குன்றம் கோவிலில் கூட்ட நெரிசல்!.. 87 பேர் மயக்கம்..திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோவிலில் இன்று வைகாசி விசாகத் திருவிழா நடைபெற்றது.

ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடுவாரா டிரம்ப்?!.. அமெரிக்கா - ஈரான் போர் முடிவுக்கு வருமா

ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடுவாரா டிரம்ப்?!.. அமெரிக்கா - ஈரான் போர் முடிவுக்கு வருமாகடந்த பிப்ரவரி மாதம் 28ம் தேதி ஈரான் மீது அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் தாக்குதல் நடத்த துவங்கியது.

தாத்தா விஜய்க்கு ஓட்டு போடுங்க!.. நீதிபதி சுவாமிநாதன் சொன்ன சுவாரஸ்ய தகவல்!.

தாத்தா விஜய்க்கு ஓட்டு போடுங்க!.. நீதிபதி சுவாமிநாதன் சொன்ன சுவாரஸ்ய தகவல்!.தவெக தலைவர் விஜய் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட போது வீட்டில் உள்ள குழந்தைகள் தவெகவுக்கு ஓட்டு போட வேண்டும் என தங்களின் தாய், தந்தை மற்றும் தாத்தா, பாட்டிகளை வற்புறுத்த வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தார்.