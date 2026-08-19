இடைத்தேர்தலில் ஸ்டாலின் வெற்றி பெறவேண்டும் என விஜய் ஆசைப்படுகிறாரா?.. சட்டசபையில் பேசியது இதுதான்!..
2021 முதல் 2026 வரை தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி நடைபெற்றது. நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி இரண்டு வருடங்கள் மட்டுமே ஆகிறது. அவருக்கு கூடும் மக்கள் கூட்டத்தை பார்த்து சில தொகுதியில் அவர் வெற்றி பெறுவார் என்று மட்டுமே திமுக நினைத்தது. ஒருபக்கம் பாஜகவுடன் அதிமுக கூட்டணி அமைத்ததால் அதை திமுக தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி தேர்தலில் பிரச்சாரம் செய்தது.
நாம் எப்படியும் 200 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுவோம் என திமுக நம்பியது. ஆனால் சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்து விஜய் முதலமைச்சரானார். அதோடு திமுக தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் தவெக வேட்பாளரிடம்
தோல்வியடைந்தார்.
எனவே.. 5 நிமிடம் நான் பேசியதற்கே கொளத்தூரில் கொத்து பரோட்டா போட்டாங்க.. சட்டசபையில் அப்பாவை காணோம் என முதல்வர் விஜய் நக்கலடிக்கும் அளவுக்கு சென்றது. ஆனால் மு.க ஸ்டாலின் வெற்றி பெற்று சட்டசபைக்கு வர வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் நினைப்பதாக தெரிகிறது.
இன்று சட்டசபையில் அவர் பேசியபோது ‘ ஊழல் தொடர்பான மூன்று ஃபைல் என்னிடம் ஆதாரத்தோடு இருக்கிறது. தேவைப்படும் நேரத்தில் நாங்கள் அதை வெளியிடுவோம். பேசக்கூடாது என எதுவுமில்லை. தேவையான நேரத்தில் நான் பேசுவேன்.. இடைத்தேர்தலிலாவது சிலருக்கு நல்லது நடக்க வேண்டும் அல்லவா!; என்று கூறினார்.
விஜய் செல்வதை பார்க்கும் போது ‘நான் பேசினால் முக ஸ்டாலின் இடைத்தேர்தலில் தோற்றுவிடுவார்.. அதனால் அமைதியாக இருக்கிறேன்’ என சொல்வது போல இருக்கிறது.
தோல்வியடைந்தார்.
எனவே.. 5 நிமிடம் நான் பேசியதற்கே கொளத்தூரில் கொத்து பரோட்டா போட்டாங்க.. சட்டசபையில் அப்பாவை காணோம் என முதல்வர் விஜய் நக்கலடிக்கும் அளவுக்கு சென்றது. ஆனால் மு.க ஸ்டாலின் வெற்றி பெற்று சட்டசபைக்கு வர வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் நினைப்பதாக தெரிகிறது.
இன்று சட்டசபையில் அவர் பேசியபோது ‘ ஊழல் தொடர்பான மூன்று ஃபைல் என்னிடம் ஆதாரத்தோடு இருக்கிறது. தேவைப்படும் நேரத்தில் நாங்கள் அதை வெளியிடுவோம். பேசக்கூடாது என எதுவுமில்லை. தேவையான நேரத்தில் நான் பேசுவேன்.. இடைத்தேர்தலிலாவது சிலருக்கு நல்லது நடக்க வேண்டும் அல்லவா!; என்று கூறினார்.